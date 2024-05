Keanu Reeves reaparece com uma mudança radical de visual: “Ele está perfeito”

Keanu Reeves é um dos atores favoritos do mundo, devido ao seu grande carisma e simplicidade. E por que não admitir: também por sua beleza. E este último ficou evidente novamente ao surpreender as redes com uma mudança drástica de visual.

Nesse sentido, o ator de filmes como Matrix, John Wick, Caçadores de Emoção e A Casa do Lago, tem se destacado nos últimos anos por manter um estilo semelhante.

A respeito disso, a imagem do intérprete tem sido geralmente de cabelo comprido e barba, que ele exibe com seus fios grisalhos sem medo, mas recentemente mudou de visual e surpreendeu a todos.

O novo visual de Keanu Reeves que causou alvoroço nas redes sociais

Keanu Reeves está atualmente em Los Angeles filmando seu novo filme Outcome, dirigido por Jonah Hill e co-estrelado por Cameron Diaz.

Para esse filme, ele estreou uma mudança radical de visual, que foi captada pelos paparazzi, onde o ator aparece com cabelo curto e barba, o que tem lembrado muitos de como ele parecia no início de sua carreira, despertando paixões.

“Adoro assim, com o cabelo curto”, “quando pensava que esse homem não poderia ficar mais sexy”, “meu Deus, que homem tão perfeito, adoro”, “os anos passam e ele fica cada vez melhor”, “uau, ele está mais bonito do que nunca, amo ele”, “que inveja da namorada, quero um homem tão bonito e perfeito como ele”, e “com cabelo comprido ele fica bonito, mas com o cabelo curto meu Deus, que sexy”, foram algumas das reações nas redes ao ver o seu novo visual.

Atualmente Keanu mantém um relacionamento sólido com a pintora Alexandra Grant, com quem já apareceu em diferentes eventos e tapetes vermelhos, demonstrando seu amor com beijos e de mãos dadas.

E apesar de várias críticas nas redes sociais à sua namorada, afirmando que ela é muito "feia e velha" para ele, apesar dela ser mais nova, ele deixou claro que não se importa com o que dizem, pois o seu amor é real e ele se orgulha de tê-la.