Karla Sofía Gascón ganhou o Festival de Cannes pelo filme ‘Emilia Perez’

A atriz Karla Sofía Gascón fez história no sábado, 25 de maio, ao se tornar a primeira atriz trans a ganhar um prêmio no Festival de Cannes. A espanhola faz parte do filme ‘Emilia Perez’, do diretor francês Jacques Audiard.

No filme, ela compartilha créditos com Selena Gómez, Zoe Saldaña e Adriana Paz, que também foram premiadas como ‘melhor atriz’. Foi ao subir para receber o prêmio que a espanhola usou o momento para falar contra a homofobia e transfobia.

O feito da espanhola a tornou tendência nas redes sociais.

"Às vezes essas portas se abrem"

Karla Sofía começou seu discurso dedicando o prêmio aos atores que há muito tempo batem nas portas e estas não se abrem para eles: "Quero que este prêmio tenha uma parte especial para todos esses atores e atrizes que todos os dias batem nas portas e elas não se abrem".

"Então que saibam que às vezes essas portas se abrem", continuou o seu discurso que foi proferido em francês, inglês e espanhol.

“Como nos rebaixam”

A atriz, que antes de filmar o filme participou no reality show ‘Masterchef Celebrity México’, também dedicou seu prêmio à comunidade trans que é discriminada no mundo. “E como não, a todas as pessoas trans que estamos sofrendo o ódio e como nos rebaixam todos os dias”, disse.

Gascón lamentou que a notícia de sua vitória vá ser inundada nas redes sociais com insultos transfóbicos. Foi neste momento que ele fez referência ao filme ‘Emilia Pérez’ e, fiel ao seu estilo irreverente, pediu às pessoas que discriminam que mudem: “Assim como acontece com Emilia Pérez, todos temos a oportunidade de mudar, de sermos pessoas melhores, então vamos ver se mudam, seus sacanas”.