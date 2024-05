Jojo Todynho posa com look monocromático em dia de malhação

Jojo Todynho posa com look monocromático na academia

A cantora Jojo Todynho segue compartilhando com seus seguidos o passo a passo na busca pelo emagrecimento e por um estilo de vida saudável. Segundo publicado pela GQ, o que chamou a atenção dos fãs da cantora nesta segunda-feira, 27 de maio, foi justamente o modelito escolhido por ela para ir à academia.

ANÚNCIO

O registro, que foi publicado no Instagram de Jojo, logo chamou a atenção dos seguidores. Nas imagens, ela é vista com um conjunto monocromático metalizado na cor azul bebê. A peça acentua as curvas de jogo e chama atenção para a nova silhueta da cantora, que já emagreceu mais de 50kg após realizar uma cirurgia bariátrica em agosto de 2023.

Entre os comentários da publicação, diversos seguidores questionaram Jojo se ela pretende lançar uma linha de roupas para academia, visto que na legenda da publicação a cantora fez questão de avisar a todos que vem novidade por aí. “Deve ser uma linha própria de roupa fitness”, palpitou uma seguidora. “Maravilhosa, mulher tem que ter foco e amor-próprio! Está linda Jojo!”, comentou outra.

A cirurgia foi só o começo

Segundo Jojo, que compartilha vários registros de sua vida pós-bariátrica, a cirurgia foi apenas um dos passos para alcançar seus objetivos. Após a operação, a cantora mudou seu estilo de vida e passou a incluir uma rotina regrada de treinos na academia associada com a alimentação saudável.

Como resultado, Jojo já alcançou diversas metas pessoais, as quais sempre compartilha com os seguidores esbanjando alegria. Apesar dos números na balança seguirem baixando, ela revela que a mudança foi mais além, envolvendo até mesmo treinos nos dias em que a vontade de treinar não bate. Nestas ocasiões, ela costuma compartilhar diversas mensagens motivacionais para os seguidores e não desanima, seguindo para o treino.