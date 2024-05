George Lucas responde às acusações de que Star Wars é uma saga ‘racista’

O lendário cineasta George Lucas foi homenageado no Festival de Cinema de Cannes de 2024 ao receber a prestigiosa Palma de Ouro em reconhecimento ao seu importante trabalho na sétima arte com sua obra Star Wars. No evento, Lucas foi questionado sobre algumas acusações de ‘racismo’ que sua obra havia recebido dentro do universo fantasioso de uma galáxia muito, muito distante. As críticas sobre a falta de diversidade nos primeiros seis filmes de ‘Star Wars’ têm sido um tema recorrente ao longo dos anos.

ANÚNCIO

Inclusive, em 1978, o astrônomo Carl Sagan no programa The Tonight Show With Johnny Carson, expressou sua preocupação com estas palavras: “Todos são brancos. A pele de todos os humanos de Star Wars, por incrível que pareça, é assim. E nem mesmo outras cores representadas na Terra atualmente, muito menos os verdes, azuis, roxos e laranjas”.

O que disse George Lucas sobre as acusações de racismo em sua obra, a saga Star Wars?

No entanto, no festival, Lucas defendeu sua abordagem, destacando que a ideia por trás da saga era a aceitação das diferenças. Apesar das críticas, Lucas manteve que 'Star Wars' é uma história inclusiva que celebra a diversidade.

"Eles dizem: 'Todos são homens brancos'. A maioria das pessoas são extraterrestres! A ideia é que você deve aceitar as pessoas pelo que são, sejam elas grandes e peludas, verdes ou o que for. A ideia é que todas as pessoas são iguais."

Lucas lembrou que nos filmes havia personagens que não eram de pele branca, como os tunisianos no primeiro filme, Billy Dee Williams como Lando Calrissian e Samuel L. Jackson como Mace Windu nos prequels. Além disso, ele defendeu a forma como as mulheres foram representadas na saga, destacando que a força e o heroísmo de um personagem não são determinados por sua vestimenta, mas sim por sua inteligência e capacidade de planejamento.

George Lucas recebeu a Palma de Ouro honorária em reconhecimento à sua contribuição para o cinema e a cultura pop. Em seu discurso de agradecimento, Lucas expressou sua apreciação pelo festival, que tem sido uma parte importante de sua carreira desde que seu primeiro filme, 'THX-1138', foi selecionado para ser exibido na Quinzena dos Realizadores.