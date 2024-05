Francesca se casa com o lorde Stirling nos livros de ‘Bridgerton’? Esta é sua triste história

A primeira parte da terceira temporada de ‘Bridgerton’ não só conquistou os espectadores desde a sua estreia com a história de ‘Polin’, mas também com os novos rostos da série.

Um dos mais destacados foi o da atriz Hannah Dodd, que se juntou à trama baseada nos romances de Julia Quinn para interpretar Francesca Bridgerton em substituição a Ruby Stokes.

Nesta nova edição, a jovem de 18 anos ganha mais destaque depois de fazer sua estreia na sociedade, mas as coisas não saem como ela imaginava devido a ser uma pessoa introvertida.

A situação não fica mais fácil quando a rainha Carlota escolhe lord Samadani como pretendente para ela. No entanto, em meio a tudo isso, ela conhece lord John Stirling e seu mundo se ilumina.

"São muito bons amigos. Francesca e John são muito compatíveis e se entendem muito bem. Eles podem se sentar em silêncio, o que é realmente poderoso", revelou a showrunner Jess Brownell para a Tudum.

A conexão entre o conde de Kilmartin e a terceira filha dos Bridgerton é imediata e dá origem a um amor que floresce de forma sutil. No entanto, o livro ainda não revela com quem ela se casa.

Com quem Francesca fica nos livros de ‘Bridgerton’?

Na série literária escrita por Quinn, Francesca Bridgerton acaba unindo sua vida em matrimônio com John Stirling, um conde por quem ela se apaixonou depois que ele arranjou uma peça musical para ela.

A relação entre Francesca e John desconcerta seus familiares, mas ela está determinada a ficar com o amor de sua vida. Finalmente, o casal consegue se casar entre o terceiro e o quarto livro da saga.

Infelizmente, dois anos após o casamento, John falece inesperadamente em sua casa na Escócia devido a um aneurisma. Na época, estavam à espera do primeiro bebê juntos.

No entanto, devido ao impacto causado pela morte de seu marido, Francesca sofre um aborto espontâneo. A dupla perda é narrada no início do sexto livro: ‘O Coração de uma Bridgerton’.

O romance expõe vestígios de como era o casamento do casal antes da tragédia os atingir, mas a maior parte se concentra no luto desta Bridgerton após perder o marido.

No entanto, depois de sofrer tantos golpes da vida, o destino apresenta um novo e inesperado amor à abalada Francesca, que a leva a caminhar até o altar pela segunda vez em sua vida.

Com quem Francesca se casa após a morte de John?

Em ‘O Coração de uma Bridgerton’, descobre-se que o primo de John, Michael Stirling, era apaixonado por Francesca desde que a conheceu antes de seu casamento com o falecido conde de Kilmartin.

Seus sentimentos permaneceram ao longo do tempo, mas ambos só conseguiram forjar uma amizade. Depois da trágica partida de John, eles escolhem caminhos opostos na vida, então não voltam a se encontrar.

Michael evita seus compromissos como o novo conde e foge para a Índia. Diante disso, Francesca precisa assumir a liderança da propriedade. Eles se reencontram quatro anos depois, quando ele retorna a Londres.

Neste momento, ela está novamente aberta ao amor. No final do romance, ambos se encontram profundamente apaixonados e se casam. Eles têm dois filhos como resultado de sua união: John II e Janet.

Por enquanto, não se sabe em qual temporada Francesca será a protagonista. Também não está claro se seu casamento com John acontecerá na parte dois da terceira temporada ou fora de cena, como nos livros.