Faz 18 anos desde o primeiro filme ‘Missão Impossível’: quem era do elenco do filme e como eles estão atualmente?

Este ano marca o 18º aniversário do lançamento de ‘Missão Impossível’, o filme que deu origem a uma das franquias de ação mais bem-sucedidas da história do cinema.

Desde o seu lançamento em 22 de maio de 1996, este filme de espionagem estrelado por Tom Cruise cativou audiências de todo o mundo com suas emocionantes sequências de ação e reviravoltas inesperadas.

O sucesso de ‘Missão Impossível’ não só consolidou Cruise como um dos principais atores de ação em Hollywood, mas também ajudou a impulsionar as carreiras de seus co-protagonistas.

Atores de Missão Impossível

Ving Rhames brilhou como Luther Stickell, o leal companheiro de Ethan. Sua atuação sólida lhe rendeu um lugar nas próximas parcelas da franquia, tornando-o um elemento indispensável na equipe da IMF.

O filme também contou com a presença de Jon Voight, que interpretou o enigmático Jim Phelps, líder da equipe de Ethan. Voight, um ator veterano com uma longa carreira na indústria, trouxe uma profundidade notável ao personagem, tornando-o uma figura memorável na trama.

Outros membros destacados do elenco incluem Emmanuelle Béart como Claire Phelps, a esposa de Jim Phelps, e Jean Reno como Franz Krieger, um especialista em informática e operador da equipe.

Após o lançamento de ‘Missão Impossível’, esses atores continuaram a ter sucesso na indústria do entretenimento, consolidando ainda mais suas carreiras no mundo do cinema e da televisão. O filme não apenas deixou uma marca indelével na história do cinema de ação, mas também catapultou seus talentosos protagonistas para o estrelato em Hollywood.

O elenco de “Missão Impossível” tem se mostrado uma combinação vencedora nas telas grandes, com cada filme da franquia recebendo críticas positivas e sendo um sucesso de bilheteria. Ao longo dos anos, a série evoluiu para se tornar uma das mais amadas e duradouras na história do cinema de ação.