Este filme na Netflix é o mais assistido em língua não inglesa atualmente: a crítica aprovou

Arón Piper encabeça o filme de língua não inglesa mais visto no momento na Netflix

A Netflix publicou na última terça-feira, 21 de maio, as listas dos dez filmes e programas de televisão mais assistidos em sua plataforma em nível global na semana de 13 a 19 de maio de 2024.

No caso dos filmes de áudio não falado em inglês, títulos muito diferentes conquistaram um lugar no top 10, mas o que ficou com o primeiro lugar foi um filme espanhol baseado em um fato real.

Qual é o filme em língua não inglesa mais visto na Netflix agora?

Trata-se de ‘O entregador’, um filme de drama, suspense e humor ácido dirigido por Daniel Calparsoro que chegou ao catálogo da Netflix em nível mundial em 10 de maio de 2024.

Com 11,2 milhões de visualizações no total, o enredo alcançou a primeira posição no ranking de filmes de língua não inglesa mais vistos na plataforma em todo o mundo. Mas não é a primeira vez.

Em sua semana de estreia, a produção escrita por Patxi Amezcua e Alejo Flah também ficou em primeiro lugar entre os longas-metragens não falados em inglês mais assistidos, com 7,5 milhões de visualizações.

Graças aos números alcançados, o filme estrelado por Arón Piper e María Pedraza se tornou o segundo mais reproduzido no serviço em todo o mundo, ficando atrás apenas de ‘A mãe da noiva’.

Cena do filme ‘O Entregador’ (Vaca Films)

O que disse a crítica de ‘O Entregador’?

O ‘O Entregador’ não apenas foi um sucesso na plataforma, mas também foi bem recebido pela crítica. Jordi Batlle Caminal de La Vanguardia opinou que “seu ritmo frenético e nervoso, à maneira scorsesiana, traz atratividade à narrativa, que nunca é entediante”.

Por outro lado, Karina Adelgaard do Heaven of Horror julgou que “embora algumas coisas sejam repetitivas, é uma visão interessante da situação financeira da Espanha de 1992 a 2010 principalmente. Certamente vale a pena assistir”.

Enquanto isso, Raquel Hernández da Hobby Consolas concluiu que “tem todos os elementos necessários para manter a audiência grudada na cadeira: personagens carismáticos surgidos do nada, uma trilha sonora fantástica, bons valores de produção e um pano de fundo econômico e social”.

Cena do filme ‘O Entregador’ | (Vaca Films)

Qual é a sinopse de ‘O Entregador’?

“Ano 2002. Espanha adota o euro. É tempo de oportunidades, para os espertos. Como Iván, um jovem de Vallecas para quem seu bairro se tornou pequeno. Desde o seu posto de manobrista em um luxuoso clube de golfe da capital, em breve ele dará seu primeiro grande passo: tornar-se um correio belga para uma organização internacional dedicada à lavagem de dinheiro”, diz a sinopse oficial.

"Iván começará a transportar maletas em direção a Bruxelas e Genebra. Mas Iván não pode deixar de olhar para o topo. O verdadeiro dinheiro negro flui na Costa do Sol. Empresários da construção, políticos corruptos, banqueiros, atletas, a máfia chinesa... Iván quer a sua parte do bolo", continua.

"Esta é a história de um jovem que não tinha nada e ousou ter tudo. Até que tudo explodiu. Uma história de alta voltagem sobre o excesso e os delírios de grandeza, o reflexo de uma época que nunca mais voltará. Um relato no qual a vida de Ivan, nosso protagonista, se entrelaça com os momentos mais emblemáticos da história recente", conclui.