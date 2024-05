Esta série de romance é a mais assistida da Netflix no momento: é baseada em uma saga de novelas

A Netflix tem uma das bibliotecas de séries românticas mais profundas no streaming. No entanto, entre o mar de títulos do gênero no serviço, há um que se destaca acima de todos.

Na verdade, o projeto atualmente ocupa o primeiro lugar no top 10 de séries mais assistidas em inglês no gigante a nível mundial. Quer saber qual é? Continue lendo para descobrir.

Qual é a série romântica em primeiro lugar no top 10 da Netflix?

Trata-se da primeira parte da terceira temporada de Bridgerton, um drama romântico de época com um elenco coral baseado na bem-sucedida saga de romances da escritora americana Julia Quinn.

Os primeiros quatro episódios desta série, estrelada por Nicola Coughlan e Luke Newton, chegaram ao catálogo da Netflix na última quinta-feira, 16 de maio, e têm causado um verdadeiro furor global.

Com 45,1 milhões de visualizações acumuladas em três dias, a série alcançou o primeiro lugar das séries faladas em inglês mais reproduzidas no serviço em nível mundial de 13 a 19 de maio.

Nicola Coughlan e Luke Newton em 'Bridgerton 3'| (Liam Daniel/Netflix © 2024)

No entanto, isso não é tudo. Graças a esse número incrível, a série que até agora acumula 165.200.000 horas assistidas também se tornou a série mais assistida na Netflix em geral até o momento.

O projeto da Shondaland também ficou em primeiro lugar no top 10 em 92 países, incluindo vários da América Latina.

Além disso, após sua estreia, as temporadas anteriores também entraram na lista das dez mais vistas desta semana: a primeira ficou em quarto lugar e a segunda, em oitavo.

O que a crítica disse sobre ‘Bridgerton: temporada 3′?

Além de ser um verdadeiro sucesso entre o público, a primeira parte da terceira temporada de Bridgerton recebeu críticas principalmente positivas dos especialistas em televisão em Hollywood.

Rachel Aroesti, do The Guardian, deu quatro estrelas de cinco e opinou: “À medida que mergulhamos na terceira temporada, as delícias da série continuam sendo cegamente óbvias”. Além disso, ela comentou que “Nicola Coughlan está sensacional como Penelope Featherington”.

Nicola Coughlan e Luke Newton em 'Bridgerton 3'| (Netflix © 2024)

Carol Midgley, do The Times, classificou o filme com três estrelas de cinco. “Coughlan consegue transmitir uma vulnerabilidade real e um senso da necessidade humana fundamental de ser amado em meio a uma sociedade falsa que é basicamente um mercado de carne aristocrático”.

Enquanto isso, Louise Rugendyke, do Sydney Morning Herald, também concedeu quatro estrelas. “O drama romântico voltou a nos proporcionar um romance satisfatório, com drama suficiente e uma dose de estupidez para ser mais do que um prazer culpado. Quero odiá-lo, mas, como todo bom romance, não consigo largá-lo”.

Sobre o que é ‘Bridgerton: temporada 3′?

Ao longo de oito episódios, a terceira temporada segue Penelope Featherington desde que desistiu de seu sonho de conquistar Colin Bridgerton depois de ouvir o que ele disse sobre ela na temporada anterior.

"Agora que isso ficou para trás, Penelope decide que é hora de se casar, preferencialmente com alguém que lhe ofereça a independência necessária para continuar sendo lady Whistledown, longe de sua mãe e de suas irmãs", diz a sinopse oficial.

"Infelizmente, suas inseguranças minam todas as suas tentativas de casamento. Enquanto isso, Colin volta de sua viagem de verão feliz com sua imagem renovada, mas fica desconcertado com o inesperado desprezo de Penelope, a única pessoa que sempre o amou do jeito que ele é", continua.

Nicola Coughlan e Luke Newton em 'Bridgerton 3'| (Netflix © 2024)

"No texto lê-se: "Com a esperança de recuperar sua amizade, Colin propõe ajudá-la a ter mais confiança para encontrar um pretendente. Quando essa mentoria começa a dar frutos, Colin se pergunta se o que sente por Penelope é amizade... ou algo mais".

“E como se tudo isso não bastasse para Penelope, ela está distante de Eloise, que encontrou apoio em uma pessoa inesperada, e passar tanto tempo com os Bridgerton torna cada vez mais difícil manter o segredo de seu alter ego, lady Whistledown”, conclui.