Esta é a lista definitiva dos 32 melhores filmes apocalípticos que você deve assistir sem falta

Se é fã de filmes e séries apocalípticas e pós-apocalípticas, aquelas em que o planeta enfrenta a sua destruição por zumbis, monstros, pandemias ou invasões alienígenas, a realidade que vivemos desde 2020 com o coronavírus, incêndios, guerras, crises energéticas, líderes políticos controversos e violência racial não lhe parecerá tão distante.

Pelo menos, nos tranquiliza saber que a ficção costuma ser mais intensa do que a realidade - esperamos. Por isso, apresentamos uma seleção dos 32 melhores filmes apocalípticos da história, para lembrar que nem sempre a realidade supera a ficção.

Embora falar sobre o fim do mundo - ou viver situações que nos aproximem dele - não seja agradável, ver um filme sobre isso costuma ser emocionante. Esses filmes, que frequentemente se tornam verdadeiros clássicos do terror, abordam temas como pandemias, mudanças climáticas, zumbis e invasões alienígenas, às vezes com um toque de humor.

Esta seleção não é para supersticiosos, mas se você gosta do gênero, esses filmes de desastres e sobrevivência farão você refletir sobre o presente e o futuro. Aqui estão alguns dos filmes apocalípticos mais icônicos, disponíveis em plataformas como Netflix, HBO Max e Prime Video:

32 filmes apocalípticos que não pode perder

1) 'A Noite dos Mortos-Vivos' (1968) As radiações de um satélite fazem com que os mortos se levantem e ataquem os vivos. Um clássico de George Romero, pioneiro do gênero zumbi.

2) 'Delicatessen' (1991) Uma comédia negra e surrealista em uma cidade pós-apocalíptica onde o açougueiro alimenta seus clientes com carne humana. Criativa e atemporal, dirigida por Jean-Pierre Jeunet.

3) 'A Semente do Espaço' (1963) Meteoritos transformam plantas em monstros e deixam a humanidade cega. Um filme de série Z memorável por sua encantadora e rudimentar produção.

4) 'Expresso do Amanhã' (2013) Um trem perpétuo abriga os últimos sobreviventes da Terra após um experimento fracassado contra o aquecimento global. Estrelado por Chris Evans, com uma forte denúncia ecológica.

5) 'Bem-vindos a Zombieland' (2009) Um vírus transforma a humanidade em zumbis. Uma comédia que mistura horror e amizade, com um elenco destacado que inclui Jesse Eisenberg e Emma Stone.

6) ‘Mad Max’ (1979) Em uma Austrália pós-apocalíptica, um policial busca vingança contra motociclistas foragidos. Um clássico que definiu o gênero.

7) 'O Amanhecer dos Mortos' (2004) Um remake do clássico de George A. Romero, onde os sobreviventes se refugiam em um shopping center. Adaptado com respeito e intensidade renovada.

8) 'O sobrevivente' (2015) Um ex-agente do FBI protege uma jovem imune a um vírus em um mundo devastado. Estrelado por Jonathan Rhys-Meyers e John Malkovich, filmado pós-COVID-19.

9) ‘Festa até o fim’ (2013) Uma comédia sobre um grupo de amigos em meio ao apocalipse. Destaca-se pelo elenco e humor peculiar.

10) ‘Exterminador Implacável’ (1984) Um robô é enviado ao passado para eliminar a mãe do futuro líder da resistência humana. Um marco no cinema de ficção científica e ação.

11) 'Matrix' (1999) Keanu Reeves estrela essa revolução no cinema de ficção científica, com efeitos visuais inovadores e uma trama envolvente.

12) 'Filhos dos Homens' (2006)Num futuro próximo, a humanidade perdeu a capacidade de procriar. Um filme de Alfonso Cuarón com semelhanças inquietantes com a realidade atual.

13) 'A Guerra dos Mundos' (2005) Tom Cruise protagoniza esta versão moderna do clássico de H.G. Wells, dirigida por Steven Spielberg.

14) 'O Dia Depois de Amanhã' (2004) Fenômenos climáticos extremos prenunciam uma nova era glacial. Um filme de Roland Emmerich sobre a mudança climática.

15) '2012' (2009) O fim do mundo está próximo, e as autoridades tentam salvar a humanidade. Divertido e espetacular, apesar de sua duração prolongada.

16) 'A Ilha' (2005): Em um mundo devastado pela poluição, Lincoln Six-Echo e Jordania Two Delta anseiam escapar para um paraíso conhecido como A Ilha. Uma visão distópica do futuro dirigida por Michael Bay.

17) 'O Livro de Eli' (2010): Eli guarda um livro sagrado em sua jornada para o oeste em um mundo pós-apocalíptico. Uma mistura entre ficção científica e faroeste que explora o religioso e o social.

18) 'Eu sou a lenda' (2007): Will Smith interpreta Robert Neville, um dos últimos humanos em um mundo devastado por um vírus mortal. Um estudo sobre solidão e os limites da ciência.

19) ‘Aniquilação’ (2018): Natalie Portman lidera uma expedição à misteriosa Área X nesta adaptação do romance de Jeff VanderMeer. Um filme que questiona a autodestruição humana.

20) 'Um Lugar Silencioso' (2018): Uma família luta para sobreviver em silêncio em um mundo cheio de criaturas que caçam pelo som. Dirigido por John Krasinski.

21) ‘Invasão Zumbi’ (2016): Passageiros de um trem enfrentam um surto zumbi neste intenso filme coreano que testa os laços familiares.

22) 'The Road' (2009): Um pai e seu filho atravessam um mundo desolado nesta adaptação do romance de Cormac McCarthy. Uma história de sobrevivência e esperança.

23) 'A hora mais escura' (2011): Jovens lutam para sobreviver durante uma invasão alienígena em Moscou. Ação e suspense em um ambiente urbano devastado.

24) ‘Mamãe e Papai’ (2017): Uma epidemia faz com que os pais se voltem contra seus filhos. Estrelado por Nicolas Cage, mistura horror com humor negro.

25) ‘28 semanas depois’ (2007): A saga de ‘28 dias depois’ segue os sobreviventes de um vírus devastador. Ação e suspense na luta pela sobrevivência.

26) 'Infectados' (2009): Quatro jovens procuram segurança durante uma pandemia neste filme dos irmãos Pastor.

27) 'O Planeta dos Macacos: A Origem' (2011): Um macaco superinteligente lidera uma revolta nesta reflexão sobre experimentação animal e ética.

28) 'WALL-E' (2008): Um robô solitário na Terra desolada encontra um novo propósito neste emocionante filme da Pixar.

29) 'Os 12 Macacos' (1995): Um viajante do tempo tenta prevenir uma pandemia neste thriller de ficção científica estrelado por Bruce Willis.

30) 'Guerra Mundial Z' (2013): Brad Pitt interpreta um investigador da ONU que enfrenta uma pandemia zumbi neste filme cheio de ação e suspense.

31) 'Deixar o mundo para trás' (2023): Uma família se vê envolvida em uma situação de tensão e mistério com a chegada de estranhos durante umas férias. Este filme tece uma narrativa cheia de suspense que reflete uma experiência apocalíptica em um contexto contemporâneo.

32) 'O Quinto Elemento' (1997): Num futuro ameaçado por uma força destrutiva do cosmos, um taxista e uma mulher enigmática embarcam em uma missão para salvar a Terra. Com a direção de Luc Besson, este filme combina ação, ficção científica e humor, destacando a atuação de Bruce Willis.

Todos estes filmes não só entretêm, mas também convidam à reflexão sobre a nossa própria realidade e como enfrentamos os desafios globais. Desfruta destas histórias de sobrevivência e redescoberta num mundo alterado.