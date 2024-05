‘Eric’: tudo o que você precisa saber sobre a série de suspense da Netflix com Benedict Cumberbatch

Os amantes de séries de suspense terão em breve uma nova produção para desfrutar. E é que a Netflix lançará sua próxima aposta do gênero durante a última semana do mês de maio: Eric.

ANÚNCIO

Encabeçada pelo famoso ator Benedict Cumberbatch, a produção promete cativar e emocionar o público com uma história emocionante sobre a luta de um pai para recuperar seu único filho.

Quer saber mais sobre este enredo? Continue lendo para descobrir tudo o que precisa sobre este título: desde a sinopse e elenco até a data de lançamento no serviço digital.

Sobre o que se trata "Eric", o novo thriller da Netflix?

Passado na década de 80 em Nova York, Eric narra as tentativas desesperadas de um pai para encontrar seu filho de nove anos desde que ele desaparece a caminho da escola.

"Vincent, um dos marionetistas mais famosos de Nova York e criador de um programa infantil de televisão muito popular, enfrenta dificuldades para lidar com a perda de seu filho, Edgar", diz a sinopse oficial publicada pela Netflix.

"Cada vez mais aflito, imprevisível e cheio de ódio por si mesmo e culpa pelo desaparecimento do garoto, Vincent se agarra aos desenhos que Edgar fez de Eric, um fantoche de um monstro azul, convencido de que, se conseguir fazer com que Eric apareça na televisão, Edgar voltará para casa", continua.

“À medida que o comportamento destrutivo de Vincent afasta sua família, colegas e detetives que tentam ajudá-lo, Eric - uma alucinação que surge da necessidade - torna-se o único aliado na busca desesperada,” conclui o texto.

ANÚNCIO

Cena da série 'Eric' |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Quem faz parte do elenco?

"Eric" é estrelado pelo indicado ao Oscar Benedict Cumberbatch no papel de Vincent Anderson. Gaby Hoffmann e McKinley Belcher III coestrelam a série como Cassie Anderson e o detetive Michael Ledroit, respectivamente.

“Esta é uma história sobre pessoas encontrando seu lar”, disse Cumberbatch à Netflix. “Seja uma criança, uma pessoa sem-teto, um policial negro gay, uma esposa em um casamento infeliz ou até mesmo Eric no programa, tudo se resume a encontrar um lugar”.

Os atores Dan Fogler, Ivan Howe, Bamar Kane, Clarke Peters, Phoebe Nicholls, David Denman, Adepero Oduye, Alexis Molnar e Roberta Colindrez completam o elenco desta série da Netflix.

Cena da série 'Eric' |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Quantos episódios tem?

O emocionante thriller criado por Abi Morgan terá um total de 6 episódios, cada um com cerca de uma hora de duração. Além de ser a showrunner, Morgan também é a roteirista e uma das produtoras executivas.

"Eric é uma imersão profunda na Grande Maçã dos anos 80, lidando com taxas crescentes de criminalidade, corrupção interna, racismo endêmico, uma classe marginalizada esquecida e a epidemia de AIDS", avançou Morgan para Tudum.

“Expondo as divisões que abundam entre pais em busca de seus filhos, um detetive lutando contra um sistema que não funciona e uma criança perdida que talvez nunca retorne para casa e pergunta onde estão os verdadeiros monstros. Com marionetes... muitas marionetes”, resumiu.

Cena da série 'Eric' |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Lucy Forbes dirige todos os episódios. Enquanto isso, Jane Featherstone, Lucy Dyke, Cumberbatch e Forbes também atuam como produtores executivos deste promissor drama.

Holly Pullinger é a produtora do projeto, também produzido pelas empresas por trás dos grandes sucessos SISTER e coproduzido por Little Chick para o gigante do streaming.

Quando é que Eric chega à Netflix?

Eric será lançado na Netflix em todo o mundo na próxima quinta-feira, 30 de maio de 2024.

Cena da série 'Eric' |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Trailer da série Eric