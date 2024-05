Eles são os casais do elenco de Bridgerton 3 na vida real

Desde a estreia de sua primeira temporada, a série Bridgerton conquistou corações em todo o mundo com uma história cheia de drama e romance ambientada no Londres do século XIX.

Da mesma forma, assim como os personagens principais desta produção da Netflix, muitos dos atores do elenco da ficção também protagonizam suas próprias histórias de amor na realidade.

Os casais na vida real dos atores de Bridgerton 3

Por isso, a seguir, vamos te contar quais estrelas do elenco principal da terceira parte da série estão em um relacionamento na vida real e quem são os sortudos donos de seus corações.

Luke Thompson

Rumores sugerem que o ator Benedict Bridgerton está namorando Harriet Cains, que interpreta Philippa Featherington na série. No entanto, nenhum dos dois confirmou o romance.

Luke Thompson e Harriet Cains supostamente estão numa relação X

Claudia Jessie

A atriz de Eloise Bridgerton está em um relacionamento com Cole Edwards, o diretor de casting de ‘Bridgerton’, a quem ela conheceu durante as audições para a série. O casal mora junto com seu animal de estimação.

Simone Ashley

A intérprete de Kate Bridgerton está completamente apaixonada por seu namorado, o advogado e empresário Constantin ‘Tino’ Klein. O casal está romanticamente envolvido desde 2022.

Simone Ashley e seu noivo, Constantin 'Tino' Klein (Instagram)

Jonathan Bailey

O galã por trás de Anthony Bridgerton revelou em dezembro passado que está namorando um "homem encantador"; no entanto, ele reservou a identidade desse homem para proteger sua vida privada.

Golda Rosheuvel

A histriônica atrás da rainha Charlotte contou há alguns anos que mantém um caso com a dramaturga Shireen Mula desde 2013, mas geralmente não compartilha fotos do relacionamento em redes sociais.

Golda Rosheuvel e sua parceira, Shireen Mula (Instagram)

Polly Walker

A estrela que dá vida a Portia Featherington está felizmente casada com o ator aposentado Laurence Penry-Jones desde 2008. A atriz tem dois filhos de um relacionamento anterior, Giorgio e Delilah.

Adjoa Andoh

A artista que interpreta lady Agatha Danbury está casada com um homem chamado Howard Cunnell. O casal, que se casou em 2001, tem dois filhos juntos.

Adjoa Andoh e seu marido, Howard Cunnell (Instagram)

Sam Phillips

O ator de Lord Debling está em um relacionamento com Bessie Carter, que interpreta Prudence Featherington na série. De acordo com o Daily Mail, eles se conheceram durante as filmagens da terceira temporada, se apaixonaram e iniciaram um relacionamento sério. Na verdade, eles se mudaram juntos no ano passado.

"O MailOnline pode revelar que, apesar de seus personagens não interagirem na série, os atores começaram a namorar depois de se conhecerem no set da terceira temporada”, informou o veículo em 22 de maio.

"A filmagem da série começou em julho de 2022 e terminou em março de 2023, com Bessie se mudando para o apartamento de Sam em Brighton três meses depois," detalhou.