Dia do Geek: estes artistas de Hollywood são muito mais nerds do que você e com certeza você não sabia

Houve um tempo em que pertencer à cultura geek representava um estigma na sociedade. Felizmente, evoluímos para melhor e agora o movimento geek se tornou uma moda à qual muitos querem pertencer. Entendemos, ser um fiel seguidor de videogames, mangas, animes ou quadrinhos é incrível, uma vez que você entra, não há volta.

Acontece com qualquer um. Até mesmo com esses artistas de Hollywood, que são muito mais nerds do que nós e talvez você não soubesse. Por isso, no Dia do Orgulho Geek, os mencionamos para que saiba que tem algo em comum com eles.

Eles são estrelas, são famosos... São dos nossos

Vin Diesel

Certamente o conheces por ser o intérprete de Dominic Toretto, na extensa saga Velozes e Furiosos. No entanto, o ator norte-americano tem um hobby que não abandona por nada deste mundo: é um habilidoso jogador de videogames. Interpretar um dos protagonistas de Riddick foi um dos papéis que mais gostou, apesar de não ter alcançado a fama como em outros papéis em sua carreira em Hollywood.

Ryan Reynolds

Não há ninguém que tenha se encaixado tão perfeitamente em um papel como o de Deadpool. O canadense de 45 anos é um grande fã da Marvel. Muitos lembrarão de sua campanha para que Hugh Jackman retorne como Wolverine para trabalhar com ele, já que é seu sonho por ser um de seus personagens favoritos.

Daniel Radcliffe

O ator, longe dos feitiços, tem uma forte atração pela força dos Jedi. “Sou um novo fã de Star Wars. De certa forma, eu poderia ter sido o pior pesadelo de Harrison Ford, porque estava tipo ‘Esses filmes são incríveis’, como se acabasse de ouvir falar deles”, disse Radcliffe em uma entrevista. Além disso, ele também se diverte com as figuras mais representativas da Marvel e, como toda pessoa de bem, prefere o Homem-Aranha.

Oscar Isaac

Poe Dameron no universo Star Wars, na verdade é um fiel seguidor de tudo o que tenha a ver com o mundo criado por George Lucas. “Meu tio, meu irmão, meu primo... Todos são fãs de Star Wars. Meu tio quase morreu quando soube” do seu papel nos novos filmes, disse na época.

Margot Robbie

A atriz confessou em uma entrevista que é extremamente fã de Harry Potter. Especificamente, ela disse que se falassem sobre as histórias de J.K Rowling ela seria “uma verdadeira nerd”.