Belo e Denílson se encontram pela primeira vez após briga judicial

Belo e Denílson no Futebol Solidário

O Futebol Solidário que aconteceu no estádio do Maracanã no último domingo, 26 de maio, marcou o reencontro de duas personalidades que estavam envolvidas em uma longa disputa judicial. Nos bastidores, o cantor Belo e o ex-jogador Denílson se reencontraram pela primeira vez após a briga e reforçaram que o clima é de amizade entre os dois. Conforme publicado pelo Gshow, os dois reforçaram que sempre foram amigos apesar da dívida que os separou momentaneamente.

Em declaração, Belo revela que Denilson sempre será uma parte importante da sua história. “Sempre fomos amigos. O Denilson faz parte da minha história, desde o início do Soweto, faz parte da minha vida. E que bom que podemos estar juntos hoje para ajudar o Rio Grande do Sul”.

O melhor momento para um reencontro

Enquanto Belo aproveitou o momento para ressaltar a importância de Denilson em sua carreira, o craque fez questão de relembrar a história entre os dois e garantiu que não tinha um momento melhor para se reencontrar com o cantor.

“Acho que não tinha um momento melhor para se reencontrar por causa da causa, né? Uma história entre eu e ele, de muitos anos aí, que perdurou aí durante 20 anos. E Deus preparou um momento de reencontro, que provavelmente o Brasil todo queria ver, numa situação em prol de uma parte do Brasil. Chega a ser simbólico, né? Porque ninguém imaginaria que o encontro do Denílson e Belo seria numa situação como essa. Graças a Deus, tá tudo ótimo”, declarou o ex-jogador.

A “treta” a qual os dois se referem tem conexão com uma briga judicial entre o cantor e o ex-jogador que durou mais de 20 anos. Denílson processou Belo alegando quebra de contrato após o cantor deixar o grupo Soweto para seguir carreira solo. Vale lembrar que os direitos do grupo de pagode foram adquiridos pelo ex-jogador em 1999. A dívida foi quitada em agosto de 2023 e confirmada pelas partes por meio de declarações públicas e postagem nas respectivas redes sociais.