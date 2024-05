Angélica revela se abriria relacionamento com Luciano Huck: “A gente fala sobre isso”

Casada há 20 anos com Luciano Huck, Angélica abriu a intimidade do casal e entrou em um assunto que está cada vez mais comum entre os famosos: relacionamento aberto.

Em entrevista ao ‘O Globo’, a além de revelar se abriria o casamento, Angélica falou sobre como é entrar na menopausa.

“Não [pensamos em deixar de ser monogâmicos]. Mas a gente fala sobre isso, temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos”, disse a famosa.

Angélica também comentou qual seria sua reação caso descobrisse que foi traída. “Dependendo do que fosse, sim. ‘Tenho outra família há 20 anos’. Isso seria bem difícil de perdoar. ‘Tive uma situação com outra pessoa’. Pode ser que perdoasse, mas nunca vivi uma situação assim. Já o Luciano, não sei se conseguiria [perdoar], acho que não”.

Menopausa

Com 50 anos e mãe de três filhos, Joaquim Huck, 19, Benício Huck, 16, e Eva Huck, 11, a apresentadora falou sobre o período de menopausa e as mudanças que sentiu no corpo.

“Bateu esquisito por não saber o que estava se passando comigo, ninguém falava sobre esse assunto. Fiquei três anos sem entender. Tive calores horríveis, mas não caiu a ficha. Meu comportamento mudou e fiquei mais irritada. Fui a médicos que me receitaram chá de amora até, finalmente, começar a reposição hormonal. A menstruação é romantizada enquanto a menopausa, marginalizada”.

Família comparece em futebol dos famosos

Angélica, Luciano Huck e os três filhos compareceram neste final de semana ao ‘Futebol Solidário do Domingão’, promovido pela Globo em prol do Rio Grande do Sul.

O jogo ocorreu no Maracanã no domingo (26) e reuniu celebridades e ex-estrelas do futebol.

“Em família, pelas famílias do Rio Grande do Sul. Emocionante ver tanta gente unida pra fazer o bem. Obrigado jogadores e artistas. TV Globo, Prefeitura do Rio, SporTV, toda equipe de jornalismo e Globo Esporte, Domingão, patrocinadores e milhares de pessoas que doaram e vieram ajudar. Obrigado, obrigado, obrigado!”, escreveu o apresentador.