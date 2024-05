Analizam a assinatura da princesa Leonor e descobrem este detalhe desconhecido sobre ela

Carlos Alvarez / Co / Getty Images

A princesa Leonor teve dias muito movimentados em Zaragoza. A filha mais velha dos reis Felipe VI e Letizia esteve no Palácio de Aljafería, na prefeitura da capital e na Catedral do Salvador para receber três reconhecimentos importantes. A princesa das Astúrias recebeu a Medalha de Aragão, a Medalha das Cortes de Aragão e o título de Filha Adotiva. Eventos nos quais ela teve momentos importantes como o discurso que fez e as assinaturas que deixou nos livros de honra.

Especialistas analisam a assinatura da princesa Leonor e revelam detalhes inéditos

A princesa Leonor deixou sua assinatura, bastante chamativa, ao lado de algumas dedicatórias formais com as quais agradeceu as condecorações e valorizou o ano que passou estudando na Academia Geral Militar de Zaragoza. Alguma coisa chamou a atenção nessas dedicatórias. Trata-se de sua assinatura. A razão? A princesa de Astúrias escreve sua inicial da mesma maneira que sua mãe.

Ambos nomes começam com a letra L e, embora haja muitas maneiras de escrevê-los, as assinaturas da rainha Letizia e de Leonor são quase idênticas. Nesse sentido, e para descobrir mais sobre a herdeira do trono, um veículo de comunicação espanhol compilou a opinião de três grafólogos para destacar os traços de sua personalidade.

Grafólogos sobre a assinatura da princesa Leonor: "reflete um alto grau de perfeccionismo"

A revista espanhola Lecturas conversou com três grafólogos, que forneceram uma análise detalhada de diferentes aspectos da princesa. Liliana Garza afirmou: “Os elementos gráficos da assinatura indicam uma marcada necessidade de reconhecimento, o que sugere uma inclinação para se destacar e ser valorizada por seus feitos. A busca constante pela excelência em todas as facetas de sua vida, desde os deveres reais até os aspectos pessoais, reflete um alto grau de perfeccionismo”.

Além disso, Carlos Rodríguez detalhou outro aspecto da princesa, como sua natureza tímida e emocional. Em sua análise, ele afirmou que a inclinação das letras, como o L, sugere racionalidade com base emocional.

Princesa Leonor Casa de S.M. el Rey (Casa de S.M. el Rey/@casareal)

A grafóloga Sandra Cerro também detalhou a assinatura de Leonor e afirmou que “é possível observar uma mente aberta, com ideias claras e valores firmes, com uma herança de disciplina e senso de dever muito arraigados”.