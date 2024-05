Não é a Shakira! Lewis Hamilton está apaixonado por JLo e confessou isso sem se importar com Ben Affleck

No ano passado, Lewis Hamilton e Shakira foram vistos juntos em várias ocasiões, desencadeando rumores de romance, e embora a mídia afirmasse que estavam em um relacionamento, parece que as coisas esfriaram.

Na verdade, quando a colombiana lançou sua música Puntería, muitos suspeitaram que era dedicada a ele e que o ator Rege Jean Page a interpretava, mas agora, o famoso piloto dissipou todas as suspeitas e confessou quem é a mulher que ele gosta, e não é Shakira.

Lewis Hamilton declarou seu amor por Jennifer Lopez sem se importar com Ben Affleck

Lewis Hamilton confessou durante um evento que estava apaixonado por Jennifer Lopez e, quando a conheceu no MET Gala, não hesitou em declarar seu amor.

"Eu disse a ela o quanto a amava, mesmo ela sendo casada, contei toda a minha história e como me apaixonei por ela quando era mais jovem. Ela é linda", disse o campeão de Fórmula 1 no evento.

Além disso, deixou claro que não se importou em confessar seu amor a ela mesmo sendo casada, mas o fez em um momento em que Ben Affleck não estava. “Seu marido Batman não estava, então aproveitei o momento”.

Isto surpreendeu muitos, pois todos pensavam que ele estava interessado em Shakira, mas acontece que a mulher que ele gosta é Jennifer López e, além disso, ele expressou isso para o mundo inteiro.

"Está se colocando na frente por se deixar de Batman 😂", "Todos dizendo que anda com a Shakira e ele dizendo que ama a JLo 😂", "Se a JLo tem muitos galãs sobrando... e ele é bonito 😍", "Uau, o novo galã da JLo, está testando o terreno", "Gosto muito mais do Hamilton do que do Ben 😂", "Ah, mas não disse isso com o Ben, que covarde", e "OMG agora sim você me deixou em choque, disse isso publicamente haha", foram algumas das reações nas redes.

Até agora, nem Shakira nem Jennifer López se pronunciaram a respeito, mas isso certamente chocou os fãs.