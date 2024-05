Filmes na Netflix, Amazon e Max para despertar o erotismo

Os filmes com tramas eróticas têm fascinado o público há décadas, atraindo espectadores com sua mistura de romance, sensualidade e emoção.

ANÚNCIO

Este gênero, muitas vezes envolto em controvérsia, continua popular devido a uma série de fatores psicológicos, emocionais e culturais. Uma das razões principais pelas quais esses filmes capturam nossa atenção é a atração pelo proibido, já que frequentemente apresentam situações e relacionamentos que desafiam as normas sociais e morais, permitindo aos espectadores experimentar emoções intensas e tabus em um ambiente seguro e controlado.

Além disso, as tramas eróticas não se concentram apenas no aspecto físico do amor e do desejo, mas também na intimidade emocional e na conexão profunda entre os personagens. Outro aspecto importante é a estética visual e a cinematografia cuidadosa que caracterizam esse gênero, pois longe de ser ‘de mau gosto’, costumam enfatizar a beleza e a sensualidade das cenas, utilizando iluminação, música e composição para criar uma atmosfera carregada de erotismo.

Se estiver procurando por filmes sensuais para assistir em streaming, aqui estão alguns títulos

365 Dias

Filmes 365 Dias (Netflix)

Um filme que segue a história de Laura Biel, uma mulher que é sequestrada por Massimo Torricelli, um poderoso líder da máfia siciliana, que a mantém prisioneira em sua mansão com a intenção de tê-la para si. Ao longo de 365 dias, Massimo dá a Laura a tarefa de se apaixonar por ele, desencadeando um perigoso jogo de sedução e manipulação. O filme explora a complexa dinâmica entre Laura e Massimo, bem como os obscuros segredos do passado do protagonista, tudo em um contexto de paixão, perigo e desejo.

Encontre-a em: Netflix

De Olhos Bem Fechados

Filmes De Olhos Bem Fechados (Max)

Dirigido por Stanley Kubrick, segue o Dr. Bill Harford, interpretado por Tom Cruise, que mergulha em um mundo de desejos proibidos e orgias secretas após descobrir a infidelidade de sua esposa. O filme explora as profundezas do desejo humano e os limites da moralidade, levando o protagonista a confrontar suas próprias inseguranças e tentações enquanto se envolve em um submundo sedutor. Com sua atmosfera inquietante e atuações cativantes, é uma obra-prima do cinema erótico e psicológico que oferece uma experiência cinematográfica inesquecível.

Encontre em: MAX

ANÚNCIO

A Outra

Filmes A Outra (Netflix)

Um filme de drama histórico dirigido por Justin Chadwick e lançado em 2008. Baseado no romance homônimo de Philippa Gregory, a história se passa durante o reinado do rei Henrique VIII da Inglaterra. O foco está nas irmãs Mary e Anne Boleyn, que competem pelo afeto do rei e pelo poder na corte. Mary Boleyn é inicialmente amante do rei, mas depois sua irmã Anne chama sua atenção e se torna sua segunda esposa, desencadeando uma série de eventos dramáticos e conflitos familiares. O filme explora temas de ambição, amor, traição e poder no contexto da corte real do século XVI.

Encontre-a em: Netflix

The Voyeurs

Um filme dirigido por Michael Mohan, lançado em 2021. A história segue um jovem casal, Pippa e Thomas, que se muda para um elegante apartamento em Montreal. Logo descobrem que podem observar seu atraente casal de vizinhos através de uma janela do seu apartamento. Conforme ficam cada vez mais intrigados com a vida privada de seus vizinhos, são arrastados para um mundo de segredos, mentiras e obsessões. Com reviravoltas inesperadas e uma exploração da moralidade e intimidade, ‘The Voyeurs’ oferece um thriller erótico e psicológico que mantém o espectador na ponta da cadeira até o fim.

Encontre na: Amazon Prime