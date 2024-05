Este detalhe sutil no vestido de Eloise em Bridgerton 3 revela o futuro da série

‘Bridgerton’ tem tido um sucesso monumental na Netflix, rapidamente se tornando uma das séries mais populares da plataforma. Sua combinação de romance, intriga e uma audaciosa reinterpretação da sociedade da Regência tem cativado a imaginação de milhões.

Embora inicialmente os fãs estivessem chateados com a decisão de Shonda Rhymes, showrunner da série, de mudar a ordem dos livros para contar primeiro a história de amor de Penelope Featherington e Colin Bridgerton que vem do livro 'Romancing Mister Bridgerton', e ainda dividir a temporada em duas partes, acabaram finalmente aceitando que foi um grande acerto.

Este personagem é fundamental para as próximas temporadas

Bridgerton Eloise é uma das personagens cuja história todos esperam (Netflix)

Na recente temporada de 'Bridgerton', Eloise se destaca não apenas por seu carisma e audácia, mas também por sua escolha de vestuário, que esconde significativas previsões sobre seu futuro amoroso com Sir Phillip Crane. Esta pista intrigante é revelada em um de seus vestidos, que simboliza mais do que parece à primeira vista.

Na novela 'To Sir Phillip, With Love', Eloise e Phillip se conhecem através de cartas, compartilhando uma profunda conexão pela escrita. Esta correspondência se torna a base de seu relacionamento, onde cada carta trocada é uma demonstração de seu crescente afeto. Um detalhe sutil, mas significativo, na série é o vestido de Eloise, adornado com grandes flores bordadas. Uma flor em particular, um gerânio, tem um simbolismo especial, pois é a mesma flor que Sir Phillip envia a ela como demonstração de seu afeto no livro.

A begônia bordada no vestido de Eloise não é uma escolha ao acaso

Os gerânios roxos, historicamente representavam sofisticação e estilo, e estavam associados a Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza. A palavra ‘gerânio’ deriva do grego ‘geranos’, que significa ‘garça’, adicionando outra camada de simbolismo a essa escolha de vestuário. Esta flor, entregue por Sir Phillip em um momento crucial da história, simboliza não apenas o início de seu relacionamento, mas também a esperança e a delicadeza de sua futura união.

Embora a série da Netflix ainda não tenha confirmado se Eloise e Sir Phillip Crane vão se casar, os indícios deixados pela trama dos livros sugerem que esse romance pode se desenvolver em futuras temporadas.

A inclusão do gerânio no vestido de Eloise é um detalhe sutil, mas significativo, para os fãs observadores, pois sugere que sua história pode culminar em uma conexão profunda e significativa com Sir Phillip.

Esta atenção ao detalhe na vestimenta não só enriquece a narrativa visual da série, mas também oferece aos espectadores mais atentos uma pista sobre os desenvolvimentos futuros dos personagens. Ao entrelaçar moda e simbolismo, a série continua cativando sua audiência com histórias de amor e elegância em cada episódio.

Uma reviravolta inesperada

Após a terceira temporada, alguns fãs apoiam que Cressida e Eloise terminem em um relacionamento juntas, algo que a showrunner dos novos episódios de Bridgerton, Jess Brownell, não descartou.

“Acredito que este é um programa sobre as muitas formas como as pessoas amam. Por isso, parece certo mostrar todas as formas como as pessoas amam, incluindo o amor queer. Por isso, exploraremos histórias de amor queer nas próximas temporadas. Não quero dizer exatamente como isso se desenvolve. Mas para mim era importante destacar o amor queer e contar histórias queer e também histórias sobre a alegria queer”, explicou ao Refinery29 Austrália.