Beyoncé está enfrentando uma ação judicial por suposta violação de direitos autorais

Beyoncé tornou-se tendência nas redes sociais, depois de se saber que está enfrentando um processo por uma de suas músicas, o que tem gerado muita discussão.

ANÚNCIO

Aqui explicamos a situacao atual em que a artista se encontra, pois o tema em questao ganhou o reconhecimento de seus fãs.

A demanda que Beyoncé enfrenta

Segundo reportou o The Guardian, a cantora está enfrentando uma ação judicial por suposta violação de direitos autorais relacionada à sua música "Break my soul", do seu álbum mais recente, "Renaissance".

A música, que conseguiu chegar ao número 1 nos Estados Unidos, inclui trechos de "Explode" de Big Freedia, uma rapper de Nova Orleans, que por sua vez teria usado elementos de "Release a Wiggle" do grupo Da Showstoppaz.

São estes últimos que apresentaram a queixa. De acordo com o relatório mencionado, “Explode” modifica ligeiramente a frase do refrão “Release your wiggle” (libera teu movimento), a qual faz parte da canção da artista.

A ação judicial aponta Beyoncé, Big Freedia, Jay-Z e Sony Music como os responsáveis. Alega-se que "Explode" utilizou letras e composições musicais únicas e distintivas criadas originalmente por Da Showstoppaz.

“Os réus utilizaram as palavras, a melodia e os arranjos musicais dos autores de suas obras protegidas por direitos autorais... Qualquer pessoa razoável que ouça ‘Release a Wiggle and Explode’ concluiria que as músicas são substancialmente similares”, afirma a acusação.

ANÚNCIO

O que é que os demandantes pedem?

Os membros do Da Showstoppaz, Tessa Avie, Keva Bourgeois, Henri Braggs e Brian Clark, exigem que o grupo seja creditado nos créditos de ambas as músicas, "Explode" e "Break My Soul", e que recebam royalties dos lucros futuros das músicas, além de compensação por danos e prejuízos.

Até agora, a situação legal ainda está em processo, pois ainda não houve uma resolução.