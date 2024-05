Sofía Vergara terá sua própria estátua na Colômbia; quem esculpirá sua figura?

A ‘Toti’ Vergara tem elevado o nome da Colômbia no exterior com suas destacadas aparições em séries renomadas como ‘Modern Family’, além de emprestar sua voz para filmes animados como ‘Os Smurfs’, ‘O Gato de Botas’ e ‘Emoji: O Filme’. Devido a sua contribuição para a cultura global, o prefeito de Barranquilla, Alejandro Char, revelou que em sua administração será consolidado um projeto que pretende imortalizar a figura de Vergara em uma estátua.

O líder máximo dos habitantes de Barranquilla anunciou que no recentemente inaugurado Grande Malecón 'Nativos', será adornado com a imagem de Sofia, adição que se junta às intervenções realizadas às margens do Rio Magdalena, onde também está a escultura de Shakira, revelada em dezembro de 2023.

"É uma campeã, também terá sua estátua no Malecón, é uma mulher que tem elevado o nome dos barranquilleros, autêntica, grande profissional", expressou Char sobre a homenagem que será feita à mulher que tem sua própria estrela no Passeio da Fama de Hollywood, a qual lhe foi entregue em 2015.

Quem fará a estátua de Sofía Vergara em Barranquilla?

De acordo com informações do El Heraldo, este trabalho será realizado por Yino Márquez, um artista plástico colombiano natural de Magdalena; o mesmo que tem se encarregado de enaltecer a carreira de outros grandes artistas como Shakira e Esthercita Forero. Vale ressaltar que essa nova área, para o desfrute de moradores locais e visitantes, possui mais de vinte mil metros quadrados com vários espaços de lazer e parques infantis.