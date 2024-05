Quer perturbar a mãe? Irmã de Miley Cyrus aparece com visual revelador e deixa pouco para a imaginação

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 09: Miley Cyrus attends the Versace FW23 Show at Pacific Design Center on March 09, 2023 in West Hollywood, California. (Photo by Arturo Holmes/Getty Images)

Versace FW23 Show - Front Row And Inside

Noah Cyrus, irmã de Miley Cyrus, tem sido assunto nos últimos meses por se manter afastada da cantora e de sua mãe Tish Cyrus, depois que esta se casou com Dominic Purcell, o homem com quem tinha um relacionamento.

A família Cyrus teria ficado fraturada diante da situação, então Noah não esteve presente no casamento de sua mãe e aparentemente a tensão parece não melhorar.

Agora, a cantora também apareceu em um show no Brasil, realizado no Metlife Ten em São Paulo, onde chamou a atenção pelo visual sensual com o qual posou, deixando pouco para a imaginação.

O visual revelador da irmã de Miley Cyrus

Noah Cyrus subiu ao palco com um vestido marrom transparente que deixou à mostra sua figura, mostrando boa parte de seu corpo, por ser totalmente justo.

E é que a peça de um ombro só a fazia parecer nua enquanto exalava sensualidade e segurança no palco e causava sensação no público presente.

Para o seu visual, ela optou por exibir mechas do seu cabelo como se estivessem molhadas, fazendo-a parecer como se tivesse acabado de sair do chuveiro. Para a maquiagem, escolheu tons suaves, complementados com um anel de prata, enquanto mostrava seus inúmeros tatuagens aos fãs e uma manicure em cor nude.

Embora a jovem de 24 anos tenha evitado falar sobre a situação familiar que enfrentam, a verdade é que Tish e Dominic, de 54 anos, se casaram na casa de Miley, em 19 de agosto de 2023, situação que deixou Noah ofendida, considerando uma traição por parte de sua mãe, conforme relatado pela People.

“Noah e Dominic pareciam amigos de vez em quando. Eles pararam de se ver e então Tish começou algo... Tish sabia que ele estava vendo Noah”, disse uma fonte ao meio.”

E é que, embora Noah e Dominic tivessem terminado, "Tish nunca deu a Noah a oportunidade de falar sobre tudo isso antes de se casarem".

Além disso, a mãe teria contratado seguranças para proibir a entrada de sua filha. Outra fonte teria assegurado ao Daily Mail que Noah e Dominic nunca tiveram um relacionamento e que ela teria inventado detalhes sobre o ocorrido.

“Noah nunca saiu com Dominic e eles não estavam juntos. Ela está delirando ao pensar o contrário e está tentando criar uma narrativa que a faça parecer uma vítima”, disse.