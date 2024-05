Quem é ela? A beleza de uma guarda-costas ofusca Jennifer Lopez no México

Jennifer Lopez cumprimenta seus fãs na estreia do filme 'Atlas' na Cidade do México, acompanhada por um grupo de seguranças

No meio dos rumores de sua separação de Ben Affleck, Jennifer Lopez esteve na Cidade do México para promover seu novo filme ‘Atlas’ da Netflix. Para esta estreia mundial, que ocorreu no shopping center Parque Torero na capital, do país ela foi acompanhada pelos atores e co-estrelas Simu Liu e Greg Cohan.

Segundo o site Milenio, a também cantora e produtora causou grande comoção, deslumbrando com sua beleza ao usar um lindo vestido branco. A popular atriz mostrou-se muito emocionada ao ver tantos fãs reunidos e, em um espanhol impecável, agradeceu a presença deles e os saudou calorosamente.

JLo marcou presença diante de dezenas de fãs

‘A Diva do Bronx’ enlouqueceu a multidão de pessoas que queriam se aproximar para cumprimentá-la e tirar uma foto, conseguir um autógrafo, ou simplesmente estar mais perto da artista mundial. No entanto, JLo estava cercada por uma grande equipe de segurança que a protegeu o tempo todo. Uma delas chamou a atenção e se tornou viral.

Internautas procuram a identidade da guarda-costas de Lopez

Uma das suas guarda-costas roubou toda a atenção especial do público. A mulher, vista por muitos de forma atraente e profissional, não tirou os olhos da cantora nem por um instante. Vestida com um elegante traje formal, o cabelo preso e uma maquiagem suave, a responsável pela segurança de JLo conquistou muitas pessoas com a sua aparência.

Por isso, milhares de internautas começaram a busca enigmática pela mulher que chamou a atenção de milhares de pessoas durante a estreia do novo filme de Jennifer Lopez.

Finalmente, de acordo com a informação do El Heraldo, foi revelado que a guarda-costas chama-se Or Abraham, é de Israel mas atualmente vive na Cidade do México e pratica patinação.