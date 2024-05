OFICIAL: Xavi Hernández está fora do Barcelona

O estrategista espanhol surpreendeu o mundo do futebol com o anúncio de sua separação do time catalão

O clube de futebol Barcelona confirmou oficialmente que Xavi Hernández deixará seu cargo como treinador ao final da temporada 2023-2024, o jogo contra o Sevilla neste domingo será o último em que o lendário ex-jogador dirigirá a equipe do banco blaugrana.

ANÚNCIO

O que aconteceu?

Num comunicado emitido nesta sexta-feira, o clube catalão anunciou: “O presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, comunicou hoje ao meio-dia a Xavi Hernández que ele não continuará como treinador da equipe principal na temporada 2024-25″. Esta decisão marca o fim de um período significativo para o clube e para Xavi, que assumiu o cargo há dois anos e meio.

Xavi, numa carta aberta emocionante publicada nas suas redes sociais horas após o anúncio, expressou o seu orgulho pelo trabalho realizado e o seu compromisso com o FC Barcelona. "Antes de jogador ou treinador, sou um torcedor do Barcelona e só quero o melhor para o clube da minha vida, que sempre terá a minha disponibilidade", afirmou.

O ex-jogador destacou as conquistas obtidas durante sua gestão, incluindo a conquista de uma Liga e uma Supercopa, e enfatizou a importância do apoio recebido dos torcedores. “Quero agradecer o apoio e o carinho dos torcedores, que sempre estiveram ao meu lado e me mostraram em todos os momentos o mesmo apreço que na minha época de jogador”, escreveu. A partir de domingo, Xavi planeja ser um torcedor comum, apoiando a equipe das arquibancadas.

Xavi também reconheceu que a segunda temporada não foi tão bem-sucedida quanto esperavam, mas valorizou o esforço e crescimento dos jovens talentos de La Masia. "Nós nos dedicamos e ajudamos a crescer uma nova geração de jovens jogadores de futebol de La Masia que nos entusiasmam a todos os torcedores do Barcelona", disse.

O técnico do Barcelona, ​​Xavi Hernandez, durante a partida da Liga Espanhola contra o Villarreal AP Foto / Joan Monfort (Joan Monfort/AP)

O técnico de Terrassa mostrou-se grato a todos os que o acompanharam em sua jornada como treinador do Barça. “Muito obrigado a todos. À torcida, aos jogadores, à equipe técnica, aos funcionários do clube, ao presidente, à Diretoria, aos diretores esportivos, à mídia e a todos com quem compartilhei esta jornada ao longo destas duas temporadas e meia”, expressou.

O anúncio da saída de Xavi veio depois de, em abril, tanto ele quanto Laporta terem indicado que ele continuaria à frente da equipe. No entanto, a derrota para o Villarreal em janeiro, com um placar de 3-5, marcou um ponto de virada que levou à decisão atual.

Na sua carta, Xavi reiterou o seu amor incondicional pelo clube e a sua disposição para ajudar em qualquer capacidade no futuro. “Desejo o melhor ao clube que levo no coração. Visca o Barça”, concluiu.