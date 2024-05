O filme mais quente está na Netflix

A plataforma Netflix tem em sua lista esses filmes mais intensos que valem a pena assistir em casal. Um deles é ‘O lado bom de ser traída’, um filme de origem brasileira que ocupou os primeiros lugares em seu lançamento em 2023.

O filme tem sido uma produção muito comentada não apenas pelas cenas picantes, mas também pelo seu nível de produção. Também porque a trilha sonora que acompanha as cenas quentes é ‘Envolver’, música da artista Anitta.

Este filme contém cenas bastante intensas, por isso recomenda-se assisti-lo sem a companhia de crianças. Além disso, o filme está disponível na Netflix e aqui detalhamos tudo para que você não perca.

A mentira muda a vida

De acordo com a sinopse da Netflix, o filme conta a história da contadora Babi (Giovanna Lancellotti), que decide mudar de vida após descobrir que foi enganada.

Ela vê a traição de seu noivo como uma oportunidade para transformar sua vida sexual quando conhece Marco (Leandro Lima), um juiz extremamente sexy cheio de segredos para desvendar.

No entanto, mergulhar de cabeça neste novo romance pode ser uma viagem muito mais perigosa do que ela imagina, com consequências arriscadas.

O filme é uma adaptação do livro de Sue Hecker, pseudônimo da escritora brasileira Débora Gimenez. Em termos gerais, segue a trama do livro, que explora as consequências de uma traição amorosa e o despertar sexual da protagonista. É dirigido por Diego Freitas e o roteiro é de Sue Hecker.

‘O lado bom de ser traída’ recebeu críticas de todos os tipos, algumas apontando inconsistências no roteiro e uma trama previsível. O veículo especializado em cinema Ready Steady Cut foi muito claro ao classificá-lo como “um thriller medíocre, previsível e entediante” que carece de química entre os protagonistas.