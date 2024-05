Novela substituta de Família é Tudo troca de nome. Descubra qual é!

Volta por Cima foi o nome escolhido pela TV Globo para a novela que vai substituir Família é Tudo no horário das 19 horas. Antes, o folhetim escrito por Claudia Souto era chamado de Mão Dupla.

Protagonizada pelos atores Jéssica Ellen e Amaury Lorenzo , que também gravaram juntos para o cinema, a próxima novela da Globo estreia em setembro e a expectativa é que ela continue subindo a audiência da emissora.

Além dos protagonistas, os atores Fabricio Boliveira, Milhem Cortaz, Ailton Graça, Isabel Teixeira e Viviane Araújo também devem integrar o elenco da novela Volta por Cima, que começa a ser gravada em junho.

A história da novela substituta de Família é Tudo

Em Volta por Cima, a autora Claudia Souto entrelaça as histórias dos personagens após um momento traumático dentro de um ônibus, que faz parte da frota de uma empresa familiar do ramo de transportes.

Além das cenas nos estúdios da Globo, a próxima novela das 19 horas, que estreia em setembro, terá cenas gravadas na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Volta por Cima fura a fila das novelas da Globo

A produção da próxima novela das 19 horas seguem na Globo, mas também enfrentam algumas polêmicas antes mesmo da estreia.

Com a escalação do elenco atrasada, a novela de Claudia Souto foi aprovada pela direção do canal depois do cancelamento de Conta Comigo, trama escrita por Mauro Wilson, que chegou a ser anuncia para o mercado publicitário.

A mudança repentina aconteceu devido a sua abordagem política em pleno ano eleitoral.

Segundo a sinopse, Conta Comigo traz uma história que envolve líderes comunitários e vereadores corruptos. Desta forma, a Globo colocou a novela mais para frente.

*As informações sobre a novela que vai substituir Família é Tudo podem mudar por causa das decisões tomadas pela TV Globo.