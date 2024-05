Netflix: um emocionante filme fará você chorar

Este fim de semana é para descansar e qual a melhor forma de fazê-lo do que sentado no seu sofá com um bom filme que você vai encontrar na plataforma Netflix. Chama-se ‘Nosso Amigo Extraordinário’ e é um filme de ficção científica que você não pode perder.

Esta comédia de ficção científica é dirigida por Marc Turtletaub e estreou pela primeira vez no Festival de Cinema de Sonoma 2023 em março. Chegou à plataforma de streaming e fará você chorar e rir porque tem esse componente dramático, mas ao mesmo tempo possui algumas cenas de comédia para desfrutar.

Centra-se em Milton, um homem que vive uma ‘vida tranquila e rotineira’ numa pequena cidade da Pensilvânia, de acordo com a sinopse da Netflix.

Sua rotina é interrompida quando um dia um OVNI cai e pousa em seu quintal. Os dois desenvolvem uma estreita amizade e Milton chama seus novos amigos de Jules.

Mas quando dois de seus vizinhos descobrem a existência do extraterrestre, o governo também fica sabendo. Porém, a abordagem descontraída da história mostra como esses três vizinhos encontram ‘sentido e conexão’ graças a Jules.

Descontraída e empática, diz a crítica

De acordo com o portal Qué Ver, os especialistas têm feito diferentes comentários sobre este filme, que é classificado como uma doce comédia.

A Screen Rant descreve o filme como “um filme descontraído e empático que várias gerações da família podem assistir juntas e onde todos encontram algo que vale a pena levar consigo”.

"Um filme sobre o redescobrimento da própria humanidade através de uma conexão emocional sobrenatural, mas a relação entre o trio central e o próprio Jules nunca se mostra especialmente ressonante", é o comentário do Austin Chronicle.

O elenco deste filme da Netflix é composto por Ben Kingsley, Harriet Sansom Harris, Jane Curtin e Donald Paul, entre outros.