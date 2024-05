Ex-funcionário de Angelina Jolie revela como a atriz “sabotou” o relacionamento de seus filhos com Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt se separaram em 2016, depois de terem seis filhos, e desde então se tornaram inimigos e iniciaram uma batalha de divórcio que ainda, 8 anos depois, continua.

Os famosos têm protagonizado diferentes brigas que têm afetado seus filhos, a ponto de tomarem lados, e a maioria prefere a atriz, pois na verdade apenas Shiloh e Knox estão do lado do ator.

Até agora, Maddox, Pax, Zahara e Vivienne deixaram claro que não estão do lado do ator, mas recentemente um ex-funcionário da atriz afirmou que a famosa “sabotou” o relacionamento de seus filhos com seu ex.

Ex-funcionário de Angelina Jolie revela sabotagem

Um ex-funcionário, Tony Webb, que foi seu guarda-costas, revelou que Angelina tentou manipular seus filhos para que não passassem tempo com Brad Pitt.

Webb revelou ao Daily Mail que foi demitido pela atriz, depois que dois antigos seguranças se colocaram do lado do ator e não quiseram testemunhar a favor de Angelina no tribunal.

Também garantiu que um de seus colegas ouviu que a famosa “encorajou as crianças a evitarem passar tempo com Brad Pitt durante as visitas de custódia”.

Na verdade, há alguns meses, ficou sabido que Angelina estava muito chateada com sua filha Shiloh, pois ela tomou a decisão de se mudar com seu pai, após várias discussões com ela e ao defender Brad Pitt.

Além disso, Webb assegurou que "pouco antes de dois empreiteiros globais da SRS testemunharem em um caso judicial, o Sr. Vieira (assistente de Angelina Jolie) me ligou no meu celular. Ele disse que tinha ouvido dizer que dois empreiteiros que forneciam segurança pessoal à Sra. Jolie através da SRS Global poderiam testemunhar no caso do tribunal de família e pediu-me para impedir que esses ex-funcionários testemunhassem contra ela".

E é que aparentemente a atriz tinha um acordo de confidencialidade com esses funcionários, e se testemunhassem contra ela, ela poderia processá-los.

O testemunho deste ex-funcionário já está nas mãos de John Berlinski, advogado de Brad Pitt, que assegurou que isso apenas “evidencia que Angelina se aproveita dos acordos de confidencialidade para resguardar os problemas familiares que têm tido”.