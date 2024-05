“Estão brincando de quê?” Enquanto J.Lo se agarra a Ben Affleck, ele reforça suspeitas de ‘ruptura’

Jennifer Lopez e Ben Affleck podem estar enfrentando problemas no paraíso, pois nos últimos dias têm dado sinais de distanciamento. O casal tem estado sob os holofotes desde que se reconectaram em 2021, após quase duas décadas de sua primeira separação, pois enquanto alguns afirmam que estão destinados a ficar juntos, outros não param de apontar que o relacionamento deles é falso e que “não durarão muito tempo juntos”.

Há alguns dias, fontes próximas revelaram à In Touch que Ben e Jen estavam vivendo separados, o que seria o primeiro sinal de uma crise matrimonial. Isso, somado ao fato de que não foram vistos juntos por muito tempo e de que a chamada ‘Diva do Bronx’ deu ‘like’ a uma publicação nas redes sociais sobre as qualidades de um casal que poderiam levar a um relacionamento pouco saudável.

Jennifer López La famosa encendió las alarmas al darle like a esta publicación (@yourcourageouscomeback/Instagram)

"Não se pode construir um relacionamento saudável com alguém que carece de integridade e segurança emocional, não respeita seu tempo, carece de habilidades de comunicação e não tem um forte senso de si mesmo", lê-se na referida publicação.

Após isso, o Page Six obteve fotos do ator viajando em seu carro esportivo no bairro de Brentwood, em Los Angeles, onde o TMZ relatou que ele saiu de uma casa onde passou a noite. No entanto, na foto, Affleck é visto usando sua aliança de casamento enquanto pendurava sua mão esquerda pela janela.

Apesar do estranho like de J.Lo, em 15 de maio, os paparazzi conseguiram capturá-la usando seu anel, o que fez com que muitos apontassem que "ela é quem está agarrada a Ben". A razão por trás disso seria que agora o ator foi fotografado SEM o anel de casamento.

Ben Affleck lança mensagem contundente?

No meio das dificuldades matrimoniais que podem estar enfrentando, Ben Affleck foi visto sem sua aliança de casamento na sexta-feira, 17 de maio. O ator foi fotografado em Los Angeles, claramente sem a peça em sua mão esquerda enquanto ajustava o pára-sol de seu carro, de acordo com imagens publicadas pelo TMZ.

Nem Affleck nem Lopez fizeram comentários públicos sobre essa separação e, embora a Us Weekly tenha tentado contatar os representantes de ambos, ainda não receberam resposta até o momento.

‘Bennifer’ tem causado confusão e até mesmo raiva nos fãs por “estar brincando”

A situação entre Affleck e Lopez está cada vez mais confusa, o que tem incomodado os fãs. E é que apesar de todas essas estranhas movimentações que cada um fez separadamente, no mesmo dia em que Affleck foi visto sem sua aliança, ambos apareceram juntos em um evento escolar de um de seus filhos. Passaram-se 47 dias, mas na noite de sexta-feira, ambos foram vistos juntos e usando seus anéis de casamento. "Com o que estão brincando?". "Meu Deus, como eles amam o circo". "Par de palhaços, só querem chamar a atenção", lê-se nas redes sociais.

No entanto, não faltaram aqueles que os defenderam. “Deixe-os em paz! Não precisamos ouvir falar do seu comportamento diário”. “Eles podem decidir se usam ou não seus anéis e isso não significa nada”. “O fato de usarem ou não seus anéis não significa nada”. “Seu casamento está bem. Ambos estão profundamente envolvidos em projetos no momento”. “Eu estou felizmente casada e nem sempre uso meu anel, o mesmo acontece com meu marido. Não tem problema!”, expressam internautas.