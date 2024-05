É camisa ou vestido? Anne Hathaway posa com um look “estranho” ‘híbrido’ e deixa todos confusos

Quando se trata de estilo, Anne Hathaway sabe perfeitamente como deslumbrar em todos os lugares que frequenta, e foi a sua recente aparição num evento da casa de joias Bulgari (da qual é embaixadora) que propôs um novo tipo de estilo que tem causado alvoroço nas redes sociais.

Há alguns meses, enquanto promovia seu novo filme no Prime Video, ‘Uma Ideia de Você’, a atriz de 41 anos já nos havia deixado sem fôlego com alguns dos looks mais sensuais que demonstram que as mulheres maduras também podem explorar seu lado sensual, ao contrário do que Carolina Herrera ditou no passado.

Mas sem dúvida, se um dos designs que ele usou roubou o fôlego, foi nada mais, nada menos do que uma peça sensual e peculiar de cor branca que mistura elementos que poucos teriam imaginado juntos.

Anne Hathaway Instagram (Instagram: @gucciwestman)

O vestido branco de Anne Hathaway em Roma

No dia 20 de maio, Anne Hathaway foi vista saindo do Hotel Bulgari em Roma, após ser uma das convidadas do evento 'Aeterna' da famosa marca da qual é atualmente embaixadora, exibindo algumas das peças como colares e pulseiras exquisitas.

Mas não foi apenas o brilho de suas joias que chamou a atenção, mas também seu visual que foi cuidado por sua colega e amiga, Erin Walsh, a mesma que conseguiu transformar Hathaway em um ícone da moda com trajes sofisticados e sempre bem escolhidos para o tapete vermelho.

A atriz exibiu um penteado romântico com um leve volume que caía sobre seus ombros, feito por Orlando Pita. Para a maquiagem, Gucci Westman optou por um leve toque glossy nos lábios e revelou uma pele perfeita com pequenos toques rosados.

Mas a cereja do bolo foi nada mais, nada menos do que o vestido Gap projetado pelo seu diretor criativo Zac Posen, especialmente para ela. A roupa combinava a descontração e a soltura de uma camisa branca com a sensualidade de um corpete de leves transparências, que juntos eram impossíveis de ignorar.

Esta peça resulta em um dos híbridos mais elegantes, deixando à vista uma longa camisa branca básica em forma de vestido com um decote em 'V', com a intenção de que, a partir desta abertura, se vislumbre o feminino do espartilho, inspirado no filme de Audrey Hepburn 'Roman Holiday'.

A reação dos fãs ao vestido de Anne Hathaway

Os fãs não demoraram a reagir à peça que Anne Hathaway usou, questionando como ela conseguiu que a Gap fizesse um vestido desse tipo e ainda apostasse em um visual que combina elementos tão “simples” em uma única peça elegante e formal.

Entre os comentários, os usuários se dividiram em dois grupos, os que apoiaram e ficaram cativados pelo design e os que não entenderam o conceito: “Gostei da metade superior. Tomara que a metade inferior fosse melhor executada”, “Não sabia que a Gap fazia vestidos”, “Parecem lençóis”, “Eu: vou à Gap. Procuro um vestido: Não o encontro”, “Está feito sob medida, o que significa que foi feito para ela, portanto, mais caro do que o normal na Gap. Então, não, ela não está usando uma peça de roupa que podemos nos dar ao luxo também”, “Me lembra a camisa branca da GAP de Sharon Stone no Oscar”.