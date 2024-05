Rock in Rio 2024: ingressos esgotam para 4 dias do festival

Shawn Mendes deve se apresentar no Rock in Rio 2024

Na noite da última quinta-feira, dia 23 de maio, teve início a venda de ingressos para o Rock in Rio de 2024. Celebrando 40 anos de festival, o evento deve acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, espaço localizado no Rio de Janeiro.

Conforme divulgado pela organização do evento, a primeira data a ficar sem ingressos disponíveis foi a do dia 22, que conta com apresentações de Shawn Mendes, Mariah Carey, Akon e Ne-Yo. Ao todo, foram necessários 37 minutos para que todos os ingressos desta data fossem adquiridos pelo público.

Na sequência, foi a vez do ‘Dia Delas’ esgotar. A data, que tem Katy Perry como atração principal, ficou completamente sem ingressos após 1h40 minutos do início das vendas. Pouco tempo depois, com quase 2 horas do início da venda dos ingressos, foi a vez da data de abertura do festival ficar sem entradas disponíveis. Neste ano, o encerramento da noite de abertura do Rock in Rio ficará por conta do rapper Travis Scott.

Por fim, a quarta data a esgotar foi o dia 14, quando se apresenta a banda Imagine Dragons, que já acumula passagens marcantes pelo festival.

Ingressos disponíveis

Enquanto algumas datas esgotaram rapidamente, outras ainda possuíam ingressos disponíveis no início da manhã desta sexta-feira, dia 24 de maio. Os fãs que desejam ir ao Rock in Rio ainda conseguem ingressos para os dias 15, 19 e 21 de setembro.

O dia 15 de setembro será dedicado ao Rock, e contará com nomes como Avenged Sevenfold e Evanescence sendo os principais artistas da noite. Já no dia 19 é a vez do cantor Ed Sheeran subir ao palco do Rock in Rio. Por fim, a terceira data que ainda possui ingressos disponíveis é o “Dia Brasil”, uma novidade da edição deste ano e que promete celebrar os estilos de música que marcam a cultura brasileira.