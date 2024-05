Receitas inspiradas no café não deram certo no MasterChef Brasil

O Chef Erick Jacquin, jurado do MasterChef Brasil, precisou provar algumas receitas que não combinaram nada com café

Em 2016, o café foi o protagonista de uma das provas de eliminação do MasterChef Brasil e nós vamos lembrar deste momento para celebrar o Dia Nacional do Café, comemorado nesta sexta-feira (24).

A prova acabou eliminando Thaiana, que não conseguiu conquistar o paladar dos jurados da competição gastronômica da Band e corou Bruna como a vencedora da disputa, onde todos tiveram que harmonizar seus pratos com diferentes tipos de café.

A principal proposta era evidenciar o sabor do café, mas sem perder o equilíbrio com os demais sabores do prato.

Na época, as competidoras Paula e Thaiana tiveram os piores desempenhos, segundo os chefs do MasterChef Brasil. Enquanto a primeira apostou no arroz, a segunda se arriscou preparando uma sopa.

Uma receita salgada com café eliminou Thaiana do MasterChef Brasil (Reprodução/Band)

“Se você não falar que tem café neste prato, eu não consigo saber”, disse Jacquin ao provar o arroz de Paula, que segundo Paola Carosella estava “durinho”.

Thaiana também levou um esporro. Segundo o chef francês, a sopa apresentada por ela estava gordurosa e muito ácida. Sobre o sabor, a cozinheira amadora também foi criticada, sem sabor de café, Erick disse que o pioli era mais perceptível do que a bebida queridinha do brasileiro.

Band marca estreia da nova temporada do MasterChef Brasil

O Masterchef Brasil 2024 começa no dia 28 de maio. A data oficial foi divulgada pela Band, que segue confirma ainda que Ana Paula Padrão segue na apresentação da competição gastronômica, que neste ano conta com duas temporadas.

O Chef Henrique Fogaça, que deixou o reality gastronômico no ano passado, também volta a julgar os cozinheiros amadores selecionados para enfrentar o temido relógio nesta nova temporada.

Os 23 cozinheiros amadores do MasterChef Brasil de 2024 surpreenderam a apresentadora Ana Paula Padrão (Reprodução/Band)

Em 2023, sua saída repentina assustou os fãs do programa da Band, mas foi necessária para que o famoso Chef conseguisse lidar com alguns problemas pessoais.

Na época, a Band chamou o Chef Rodrigo Oliveira para substituir Fogaça, mas ele não foi muito aceito pelos fãs do MasterChef Brasil. Henrique retornou para julgar os pratos nas últimas temporadas do MasterChef Profissionais e MasterChef+.