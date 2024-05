Ofuscou JLo? A guarda-costas da ‘Diva do Bronx’ que roubou todos os olhares

Esta semana, o México se iluminou com a visita de Jennifer Lopez, ‘A Diva do Bronx’, que está promovendo seu novo filme ‘Atlas’, onde a atriz embarcará em uma aventura espacial para evitar uma catástrofe mundial.

Na estreia do filme da Netflix que será lançado em 24 de maio, ela usou um encantador traje que combina a tendência mermaidcore com o coquette, com um vestido volumoso composto por diferentes camadas ou ‘ruffles’ em branco que para muitos lembrava um design nupcial com um decote profundo em forma de ‘V’ e mangas largas.

Jennifer Lopez Instagram (Instagram: @jlo)

Durante os dois dias em que esteve na Cidade do México, Jennifer Lopez nos presenteou com alguns dos trajes mais chiques de sua carreira, pois não só o visual sereia se destacou, mas também um macacão de rede e lantejoulas com transparências com um toque retrô e disco que complementou com um cabelo volumoso bem anos 80.

No entanto, não foi apenas 'A Diva do Bronx' que chamou a atenção dos mexicanos, pois uma mulher que faz parte de sua equipe também se tornou rapidamente viral nas redes sociais por sua postura que conseguiu cativar os seguidores da famosa atriz.

O guarda-costas de Jennifer Lopez chama a atenção no México

Por um momento, Jennifer Lopez perdeu o protagonismo, depois que os fãs mexicanos da também cantora notaram que ela chegou muito bem acompanhada por seu guarda-costas, uma bela mulher que se tornou viral nas redes sociais por sua beleza.

Num vídeo compartilhado por um dos participantes, é possível ver a guarda-costas de JLo usando um visual de terno azul com camisa branca e um penteado limpo preso em um coque.

Apenas um dia depois de ter sido postado, o vídeo já acumula centenas de reações e comentários dos fãs que disseram: "Eu me senti abalado na minha heterossexualidade", "A guarda-costas bem apaixonada pela patroa", "Senti coisas de Amor em Custódia", "Então se eu tentar me aproximar, ela vai me parar", "Senti coisas de mulher", "Deus ilumine seu caminho... até minha casa".

Quem é a guarda-costas de Jennifer Lopez?

Além dos comentários elogiando a guarda-costas de JLo, houve aqueles que se perguntaram quem era e qual era sua conta no Instagram, e rapidamente alguns usuários finalmente descobriram o nome da mulher.

O nome dela é Or Abraham, uma modelo e patinadora natural de Israel que atualmente reside na Cidade do México, pelo menos é o que os usuários têm especulado, pois ela ainda não confirmou se realmente trabalha na equipe de segurança de Jennifer Lopez.

Ele usa suas redes sociais (@orabraham) para se gabar mais sobre sua habilidade na pista de gelo e sua faceta como modelo, onde tem apenas 12 vídeos compartilhados em sua conta do TikTok, nos quais mostra mais sobre sua paixão por este esporte.