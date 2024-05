‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’ recebe trailer da segunda temporada

Os fãs da saga de ‘O Senhor dos Anéis’ puderam sentir um gostinho do quem vem por aí na segunda temporada de ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’. Foi divulgado o trailer da nova temporada da série inspirada no universo de J.R.R. Tolkien, que deve chegar ao Prime Video no segundo semestre de 2024. Segundo publicado pelo Cine Pop, os criadores da série garantiram que a sequência da história é ainda mais épica do que a primeira temporada, que foi um grande sucesso em 2022.

ANÚNCIO

Ao que tudo indica, a sequência deve ser disponibilizada no segundo semestre de 2024 e tem como possível data de estreia o dia 29 de agosto, mas ainda sem confirmação. Na publicação, a diretora Charlotte Brändström, responsável por dois dos episódios da temporada 1 e outros quatro na temporada 2, deixa claro que a nova etapa da história é ainda mais sombria.

“Temos episódios muito interessantes vindo aí. Assisti a todos eles durante o Natal, apenas os cortes. Acho que vai ser uma temporada muito boa. Tentamos fazer algo mais ousado, um pouco mais ‘sujo’, por assim dizer”.

Ela ainda reforça que os fãs precisam preparar bem o coração, pois várias coisas inesperadas podem acontecer: “Teremos várias reviravoltas surpreendentes também”.

Ainda sem muitos detalhes

Até o momento não foram divulgados muitos detalhes sobre o que deve acontecer ao longo da segunda temporada, no entanto é possível que ela traga um maior foco ao redor de Sauron, personagem que foi formalmente apresentado no final da primeira temporada da série.

Desta forma, espera-se que a história do personagem seja mais desenvolvida ao longo da nova temporada e que alguns mistérios sejam esclarecidos no decorrer dos episódios. Ficou curioso para saber um pouco mais do que vem por aí? Confira o trailer oficial disponibilizado no canal da Prime Video: