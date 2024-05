O humorista Eduardo Sterblitch está na novela substituta de Renascer

Antes de gravar a próxima série de humor da Globo, ao lado de Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch vai aparecer em Mania de Você, novela que substituirá Renascer na TV Globo.

ANÚNCIO

Os detalhes envolvendo o próximo personagem do ator são guardados a sete chaves pelo autor João Emanuel Carneiro, responsável pela trama prevista para estrear em setembro na programação da Globo.

Vale destacar que Mania de Você é a segunda novela de Eduardo Sterblitch no canal. Em 2019, o humorista participou do remake do folhetim Éramos Seis.

Eduardo Sterblitch interpretou Zeca no remake de Éramos Seis (Camilla Maia/Globo)

Além da próxima novela das 21 horas e da série com Tatá Werneck, o ex-Pânico na TV pode também ser visto em Os Outros, produção Globoplay que está no ar na televisão aberta.

Na trama, Sterblitch vive Sérgio, personagem que se despede na 2ª temporada. Em 2025, o ator estará fora do elenco.

Qual a história da novela Mania de Você?

A próxima novela das 21 horas traz a história de Rudá e Mavi (Chay Suede), Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), que convivem muito bem até que traições e emboscadas são descobertas.

Na trama de João Emanuel Carneiro, Rudá será preso injustamente por causa de Mavi. Já Viola e Luna viram inimigas após algumas traições.

ANÚNCIO

Segundo o autor de Avenida Brasil, a novela fala sobre a vida de duas mulheres que, “ora são amigas, ora se tornam inimigas”.

Globo divulga primeira foto do elenco de Mania de Você, novela subistituta de Renascer na faixa das 21 horas (Reprodução/Instagram)

A novela Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, deve contar com 173 capítulos e está prevista para estrear no começo de setembro de 2024.

As gravações da próxima novela da Globo começaram em maio e acontecem em locações em São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa.

Os atores Gabz, que está neste filme disponível no catálogo da Netflix, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Murilo Benício, Thalita Carauta, Ângelo Antônio, Alanis Guillen, Pablo Morais e Ana Beatriz Nogueira estão confirmados no elenco da trama inédita Mania de Você.

*As informações sobre os personagens da próxima novela das 21 horas podem mudar devido às decisões tomadas nos bastidores da Globo.