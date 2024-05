Novelas protagonizadas pelo café foram sucesso de audiência

Terra Nostra foi uma das novela da Globo que abordaram as plantações de café no interior do Brasil

O Dia do Café pode ser celebrado de diferentes formas e na televisão a bebida mais querida do Brasil, e uma das mais consumidas no mundo, não foi esquecida pelos autores das novelas.

Seja apenas para complementar uma cena ou para ser protagonista, o café esteve em muitas tramas de sucesso, como Café com Aroma de Mulher, que foi exibida no Brasil em 2001 e ganhou um remake em 2022, produzido pela Netflix.

A novela colombiana de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e o herdeiro da aristocracia cafeeira Sebastián, que no remake da Netflix foram interpretados por Laura Londoño e William Levy.

Café com Aroma de Mulher

Sem mexer muito na história clássica, a protagonista da novela compra café para vender e garantir o seu sustento. Mas, ela consegue salvar um rico fazendeiro, que lhe promete um hectare de terra para que ela e sua mãe possam cultivar café.

Na Globo, Terra Nostra (1999-2000) foi outra novela que celebrou o café em seus capítulos. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a trama foi um sucesso de audiência ao mostrar o Brasil durante o período da imigração italiana, entre o final do século 19 e as primeiras décadas do século 20.

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda protagonizaram a novelaTerra Nostra, que tratou o café como um rei e pode ser revista no Globoplay (Divulgação/Globo)

Na história, os jovens Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio) fogem da crise econômica na Itália e trabalham nas plantações de café no Brasil.

Entre os anos de 2002 e 2003, a Globo voltou a falar sobre café na novela Esperança. Desta vez, a trama colocaba seus personagens diante da recessão causada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929.

Por fim, a trama Café com Canela, de 2018, também fala sobre as plantações de café. Nesta história, a atriz Valvinéia Soriano vive a professora Margarida, que perde seu filho e escolhe viver isolada de todos.

Porém, a visita de uma ex-aluna, Violeta (Aline Brunne), muda tudo. Depois de algumas xícaras de café, ela aceita a missão de devolver a esperança para a educadora.