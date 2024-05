“Nos desculpe, Liam Hemsworth”: é assim que o novo protagonista de ‘The Witcher’ cala a boca e supera Henry Cavill

O fenômeno mundial que foi ‘The Witcher’ deixou uma marca indelével no mundo do entretenimento, cativando milhões de espectadores em todo o mundo com sua trama intrigante, sua rica mitologia e suas atuações cativantes. Desde a sua estreia, a série da Netflix se tornou uma referência do gênero fantástico, mantendo seus seguidores à beira do assento a cada episódio.

Um dos elementos-chave por trás deste sucesso inegável foi a interpretação magistral de Henry Cavill no papel principal de Geralt de Rivia. Cavill, conhecido por sua dedicação aos personagens que interpreta, trouxe uma mistura perfeita de gravidade, carisma e habilidade física ao caçador de monstros, o que o tornou um favorito instantâneo entre os fãs. Sua impressionante transformação física para o papel e seu profundo conhecimento do material original demonstraram seu compromisso com o projeto e seu respeito pelos seguidores da saga.

Henry Cavill O ator anunciou que não voltaria à The Witcher (Netflix)

No entanto, em 2023, Cavill surpreendeu a todos ao anunciar sua saída do projeto. A notícia deixou muitos fãs consternados e preocupados com o futuro da série. Para preencher o vazio deixado por Cavill, os produtores escolheram Liam Hemsworth como seu sucessor, uma decisão que gerou considerável ceticismo e controvérsia.

Primeiras imagens de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia

Há algumas semanas, foram vazadas algumas imagens dos primeiros dias de filmagem em que supostamente se podia ver Hemsworth caracterizado como Geralt de Rivia. Enquanto os internautas expressaram descontentamento e desaprovação, foi esclarecido que o homem nas fotografias não era Liam, mas sim Joel Adrian, dublê de ação que já havia trabalhado na série em temporadas anteriores.

"Até agora, o primeiro trailer OFICIAL foi lançado, no qual podemos ver a aparência de Hemsworth como o personagem e com o que está calando bocas. 'Sua aparência tem sido desenvolvida por mais de um ano, então é emocionante finalmente compartilhar um vislumbre oficial de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia. Tanto o elenco quanto a equipe ficaram impressionados com a paixão, energia e encarnação que Liam trouxe ao personagem desde o primeiro dia: barba desgrenhada, cicatriz icônica e tudo mais! Estamos nos divertindo muito filmando a temporada 4 e estamos animados para dar as boas-vindas aos fãs ao longo desta jornada conosco', disse a showrunner de 'The Witcher', Lauren S. Hissrich, em um comunicado exclusivo para a EW."

Com isso, os internautas parecem estar mudando de opinião, aceitando Hemsworth e até mesmo dizendo que "poderia superar Cavill", pelo menos em termos de beleza de Geralt. Embora, é claro, não tenham faltado aqueles que continuam dizendo que será "uma versão barata" ou que "nem chega aos pés dele".

O que vai acontecer com a nova temporada?

A falta de informação e promoção em torno dessa mudança, juntamente com o ódio midiático acumulado por Hemsworth, têm alimentado dúvidas sobre se essa foi a decisão correta para a franquia. Os fãs de 'The Witcher' se perguntam se Hemsworth será capaz de preencher os enormes sapatos de Cavill e manter o mesmo nível de qualidade em sua interpretação de Geralt.

The Witcher Henry Cavill era o grande atrativo da série para os fãs (Netflix © 2023)

O desafio que Hemsworth enfrenta é significativo. Não só ele precisa conquistar a aceitação dos fãs leais de Cavill, mas também trazer sua própria marca para o personagem a fim de manter a essência que fez de 'The Witcher' um sucesso. Enquanto isso, a comunidade de fãs continua observando com atenção e esperança, aguardando que a transição resulte em uma continuação digna da série que aprenderam a amar.

Em última análise, o futuro de ‘The Witcher’ está nas mãos de Hemsworth e de como a equipe de produção lidará com essa transição. Apenas o tempo dirá se a série conseguirá continuar cativando seu público e manter seu status como uma das joias da Netflix.