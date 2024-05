Meu Porto Seguro 2: o que você precisa saber sobre o novo filme turco de drama familiar

Dois anos após a estreia de ‘Meu Porto Seguro’, Netflix lançou nesta quinta-feira, 23 de maio, uma sequência homônima do emocionante filme que promete reconquistar os corações dos espectadores.

ANÚNCIO

Dirigido por Ketche e escrito por Hakan Bonomo, o filme turco narra uma história cheia de drama familiar e romance que segue a dupla pai e filho que o público conheceu no filme anterior.

Quer saber mais sobre esta produção? Continue lendo para descobrir tudo o que precisa saber sobre este projeto: desde sua sinopse oficial e elenco de atores até sua duração total.

Sinopse

O filme ‘Meu Porto Seguro 2′ gira em torno de Fırat e Can, um pai e um filho recentemente reunidos enquanto tentam começar uma nova vida após a partida da mãe do menino.

"Depois de perder Melisa, Fırat e Can tentam criar um mundo próprio com a promessa de nunca esquecê-la. Agora, além de serem pai e filho, são dois amigos com um apartamento e uma tristeza em comum", diz a sinopse oficial.

"Depois de um ano de adversidades, Fırat vive coincidências que o levam a encontrar o amor novamente, e uma nova pessoa chega em suas vidas", adianta o texto compartilhado na Netflix. Pai e filho poderão superar o luto e seguir em frente?

Meu Porto Seguro 2 Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Elenco

O filme é estrelado por Kaan Urgancıoğlu e Mert Ege Ak, que retomam seus papéis de Fırat e Can, respectivamente. Melisa Aslı Pamuk completa o elenco principal como Sezen.

ANÚNCIO

Ao longo do filme, o trio principal é acompanhado por um elenco de estrelas como Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Altay Hacıoğlu, Alper Baytekin e Perihan Savaş.

Meu Porto Seguro 2 Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Duração e classificação

‘Meu Porto Seguro 2′ tem uma duração de 98 minutos ou 1 hora e 39 minutos, sendo ideal para assistir em um tempo livre. No entanto, a produção é recomendada apenas para maiores de 16 anos.

Meu Porto Seguro 2 Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Trailer