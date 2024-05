Linha Direta: Tragédia em Quilombo revolta o público. Veja o que falam!

A tragédia que matou Mãe Bernadete em Quilombo revolta e fãs do Linha Direta pedem por justiça

O 6º caso do Linha Direta que desvendou o assassinato de Mãe Bernadete dentro do Quilombo Pitanga dos Palmares, em 2023, deixou o público revoltado e muitos usaram as redes sociais para pedir justiça.

ANÚNCIO

“Toda luz e força para esses guerreiros. A luta é gigante e infelizmente está longe de terminar. Justiça pelos Quilombolas dos Palmares na Bahia”, escreveu um telespectador do programa no X.

A Deputada Estadual Renata Souza também usou as redes sociais para dar nome ao assassinato exibido no Linha Direta. Segundo ela, a morte de Mãe Bernadete chama-se “feminicídio político”.

“Uma mulher, mãe de santo, da luta em defesa dos quilombolas contra latifundiários. A matriarca da família Pacífico já tinha perdido o seu filho Binho em uma emboscada. Quem mandou matá-los?”, questionou a deputada.

Seguindo na mesma linha de Renata, uma fã aproveitou a madrugada desta sexta-feira (24) para fazer a mesma pergunta: “Certeza que foi alguém de cima que mandou matar ambos. Eles não estarão seguros enquanto esses três não forem encontrados. Quem sabe com eles sendo pegos possa ser descoberto o real mandante”.

Os fãs do Linha Direta pedem justiça

Depois que o 6º caso do Linha Direta, muitos telespectadores invadiram as redes sociais e pediram que a justiça seja feita e que a polícia prenda os assassinos de Mãe Bernadete.

No X, uma pessoa pediu para todos compartilharem as fotos e vídeos do programa de Pedro Bial, mas principalmente informações: “Compartilhem! Esses são os criminosos que estão foragidos da Justiça. Se você tem alguma informação ligue 181″.

ANÚNCIO

Além de pedir pela prisão dos criminosos, outra pessoa disse que o Linha Direta desta quinta-feira (23) mostrou a fragilidade do serviço de proteção às testemunhas.

“O serviço de proteção falhou com Mãe Bernadete, que já vinha fazendo denúncias bem antes e nada foi investigado. Só deixaram para fazer algo após sua morte e ainda falta prender os culpados né... ê Brasil viu”.