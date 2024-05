Estreias da Netflix para esta sexta-feira, 24 de maio: 'Atlas', 'Minha Querida Oni' e mais

Embora a sexta-feira à noite seja um momento ideal para sair e passear, muitas pessoas optam por ficar em casa descansando no sofá. Se esse for o seu caso, a Netflix preparou vários lançamentos para 24 de maio com os quais você não vai se aborrecer nem por um segundo.

Durante a penúltima sexta-feira deste mês, a plataforma de streaming receberá produções de uma variedade de gêneros para agradar a todos os gostos: desde uma aventura espacial com JLo, passando por um anime até um especial de comédia.

Séries, filmes e muito mais que chegam à Netflix nesta sexta-feira, 24 de maio.

Queres saber tudo o que vai chegar à biblioteca do serviço digital na América Latina nesta sexta-feira, 24 de maio? Continue lendo para descobrir junto com suas respectivas sinopses oficiais.

Atlas

Jennifer Lopez estrela este thriller de ficção científica ao lado de um elenco de atores de primeira linha, como Simu Liu e Sterling K. Brown, que manterá o público envolvido desde o início.

Sinopse: Uma analista antiterrorista que não confia na inteligência artificial descobre que esta pode ser a sua única esperança quando uma missão para capturar um robô rebelde dá errado.

Minha querida oni

Os amantes de anime não podem perder este filme de fantasia do Studio Colorido com as vozes em japonês de Miyu Tomita, Kensho Ono e Miou Tanaka que promete cativar completamente.

Sinopse: Sob a neve do verão, uma garota que sempre faz o que quer convence um garoto que não sabe dizer não a ajudá-la a procurar sua mãe.

Franco Escamilla: Mulherengo

Se você é fã de Franco Escamilla ou simplesmente não perde nenhum especial de comédia, tem que ver este projeto que garante gargalhadas ao longo de mais de uma hora.

Sinopse: Franco Escamilla domina o palco e reflete sobre os romances adolescentes que não terminam bem, os beijos muito longos e sua incursão na música.

Mulligan (parte 2)

Os talentosos atores Nat Faxon, Dana Carvey e Tina Fey emprestam suas vozes em inglês na segunda parte desta série de comédia animada criada pelos produtores Robert Carlock e Sam Means.

Sinopse: Nesta comédia satírica, os alienígenas arrasaram quase toda a Terra. Conseguirão os sobreviventes reconstruir o que resta dos EUA e alcançar uma união mais perfeita?

Mundo Jurássico: Teoria do dinocaos

Paul-Mikél Williams, Sean Giambrone e Kausar Mohammed dão voz aos protagonistas desta série animada da franquia Jurassic World que busca cativar crianças e adultos em 10 episódios.