Este é o recorde que Djokovic buscará em Roland Garros

Novak Djokovic jogando com Jannik Sinner nas semifinais do Aberto da Austrália, em 26 de janeiro de 2024. (AP Foto/Andy Wong)

Até agora, Novak Djokovic não teve o melhor ano esportivo, no entanto, ele ainda lidera o ranking masculino da ATP. Para tentar reverter o instável 2024, o sérvio planeja quebrar a seca de títulos no próximo Roland Garros.

A partir deste domingo, 26 de maio a 9 de junho, a elite do tênis mundial se reunirá na cidade de Paris, para disputar um dos Grand Slam mais importantes no esporte.

Além de querer ganhar seu primeiro troféu do ano e manter a pontuação que o mantenha como número um, ‘Nole’ buscará igualar um recorde no torneio parisiense para superar os históricos Roger Federer (aposentado) e Rafael Nadal (no final de sua carreira).

Recorde em mente

O atleta de 37 anos tentará igualar o feito pela alemã Steffi Graf, para se tornar os únicos tenistas da história a ganhar um Grand Slam em quatro ocasiões. Já são muitos os especialistas e fãs que afirmam que Djokovic é o melhor tenista de todos os tempos, no entanto, ao alcançar essa marca, sem dúvida, ele ampliará sua grandeza e calará seus críticos e detratores.

É importante ressaltar que Novak já detém o recorde de ser o tenista que passou mais tempo no topo do ranking, com um total recorde de 426 semanas, superando Federer com 237 semanas consecutivas. Além disso, Djokovic também detém o recorde de maior número de finais de ano como No. 1, conquistando a façanha por oito anos (incluindo a temporada encurtada pela pandemia).

A tarefa será verdadeiramente difícil, uma vez que é conhecido que a superfície de saibro nunca foi uma das preferidas de Novak Djokovic. Por isso, neste Roland Garros, ele terá que se esforçar ainda mais para não perder a liderança do ranking da ATP, o que pode acontecer em caso de um possível desempenho ruim no torneio ou se os tenistas Jannik Sinner e Carlos Alcaraz somarem pontos.