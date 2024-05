De princesa a diva de Hollywood: assim você pode combinar os vestidos de babados que Eiza Gonzalez e J.Lo estão usando

Nos últimos dias, Jennifer Lopez e Eiza González têm sido muito comentadas por seus looks em dois eventos importantes e agora estão fazendo toda uma declaração de moda. Os protagonistas? Seus vestidos de babados que as fizeram parecer verdadeiras princesas e divas de Hollywood.

ANÚNCIO

Por um lado, a chamada 'Diva do Bronx' desembarcou na Cidade do México para desfilar no tapete vermelho, por ocasião da estreia de seu novo filme na Netflix, 'Atlas'. O evento foi no Plaza Toreo Parque Central na terça-feira, 21 de maio, e desde o primeiro passo que deu, deixou todos atônitos com sua beleza e simpatia.

Lopez parecia angelical com um vestido de chiffon em camadas, fluido e completamente branco com babados e composto por mangas amplas, um decote pronunciado e uma abertura alta que adicionaram um pouco de contraste.

A atriz comemorou a estreia de seu novo filme com os melhores looks Netflix (Netflix)

Para complementar, ela escolheu uns impressionantes colares de diamantes que brilhavam ao lado de seu anel de casamento. Para o penteado, a atriz optou por um elegante coque, deixando dois finos fios ondulados soltos que delicadamente enquadravam seu rosto, adicionando um toque de suavidade ao seu visual.

Embora todos tenham ficado encantados com a perfeição do seu rosto, o vestido de camadas ou babados foi o grande destaque, tornando-se um must desta temporada.

A atriz comemorou a estreia de seu novo filme com os melhores looks Netflix (Netflix)

Do outro lado do mundo, Eiza González também apostou nos babados

Eiza González voltou a surpreender a todos com seu impecável senso de moda, demonstrando mais uma vez por que é um ícone do estilo contemporâneo. Na recente Gala ‘Women In Cinema’, a atriz deslumbrou com um vestido que é um claro exemplo de como a simplicidade pode ser impactante e elegante ao mesmo tempo.

O vestido preto que Eiza escolheu para este prestigioso evento se destacou pelo profundo decote, adornado com delicadas pregas que enquadravam sua silhueta em direção ao lado do quadril. Este design não só realçava sua figura de forma sofisticada, mas também acrescentava um toque de dramatismo e elegância.

ANÚNCIO

Eiza González consolidou-se como uma referência absoluta do luxo discreto, e sua escolha para a Gala 'Women In Cinema' confirma isso.

O charme dos vestidos de babados: como pode usá-los

Os vestidos com babados voltaram com força nesta temporada, tornando-se uma tendência irresistível para aqueles que procuram um look romântico e sofisticado. Das passarelas de alta costura aos tapetes vermelhos de Hollywood, esses vestidos têm demonstrado ser versáteis e encantadores, ideais para qualquer ocasião.

Visual de diva de Hollywood: Para transformar seu vestido de babados em um visual de diva de Hollywood, adicione elementos de glamour e sofisticação. Opte por vestidos em tons intensos como vermelho, preto ou dourado, e babados mais estruturados. Estilize com scarpins ou sandálias de salto alto em cores metálicas ou com pedrarias, e joias chamativas como brincos chandelier ou colares statement. Complete com um penteado elaborado, como um coque alto ou ondas no estilo old Hollywood, e uma maquiagem ousada com lábios vermelhos intensos e delineador de olhos marcado.

Look de princesa: Os vestidos com babados evocam um ar de conto de fadas, perfeito para aqueles que desejam canalizar a elegância e o romantismo de uma princesa moderna. Opte por tons pastel como rosa, lavanda ou azul céu, que complementam a delicadeza dos babados, criando uma imagem sonhadora e etérea. Estilize o look com sapatos de salto baixo em tons nude ou metálicos, e acessórios como brincos de pérolas e colares delicados. Mantenha um penteado simples e uma maquiagem natural para destacar a doçura do traje.