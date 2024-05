Canelo Álvarez alerta sobre perigo para Tyson em sua próxima luta

O campeão mexicano de boxe, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, expressou sua firme oposição às crescentes lutas de exibição no boxe, especialmente apontando sua preocupação com o próximo confronto entre Mike Tyson e Jake Paul, programado para 20 de julho no AT&T Stadium em Dallas. Para o pugilista de Jalisco, o boxe é mais do que entretenimento; é um esporte com riscos significativos, especialmente para um veterano que está perto dos 60 anos.

Mike Tyson y Jake Paul (Foto: Captura de @netflix)

O que ‘Canelo’ disse?

Numa recente conversa com Lewis Howes, Saúl Álvarez destacou os perigos inerentes ao boxe, enfatizando a idade avançada do ex-campeão dos pesos pesados. "É difícil saber o que vai acontecer, é perigoso para Mike Tyson porque ele tem 57, 58 anos, não tenho certeza. O boxe não é uma brincadeira, mas entendo por que estão fazendo isso: é um negócio e vão lutar diante de 80 mil pessoas”, explicou o campeão mexicano.

Álvarez, que recentemente derrotou seu compatriota Jaime Munguia, enfatizou que o boxe deve ser tratado com seriedade, apontando os riscos para Tyson devido à sua idade avançada; no entanto, também reconheceu que essas exibições são impulsionadas por grandes quantias de dinheiro e a possibilidade de atrair grandes audiências.

Quanto aos protagonistas, Mike Tyson, uma lenda do boxe, tem um impressionante recorde profissional com 50 vitórias, 44 delas por nocaute, e 6 derrotas; apesar de sua idade, seu legado no ringue é indiscutível. Por outro lado, Jake Paul, de 27 anos, está nas primeiras etapas de sua carreira, tendo vencido suas duas últimas lutas após uma derrota inicial.

A apenas dois meses de uma das exibições mais esperadas de 2024, a expectativa cresce a cada conferência de imprensa, onde tanto Tyson quanto Paul têm mostrado seu compromisso de oferecer um grande espetáculo aos fãs. No entanto, críticas também surgiram, incluindo declarações de Canelo Álvarez.