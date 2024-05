Ator belga ganha destaque em substituta de Renascer. Descubra quem é!

O ator belga Bukassa Kabengele está no elenco de Mania de Você, trama que vai substituir Renascer na TV Globo. Na próxima novela das 21 horas, ele interpreta Marcel, pai adotivo de Viola (Gabz).

A confirmação de Bukassa se deu após o final das gravações do remake de Dona Beja, novela protagonizada por Gazi Massafera e que estreia em 2025 na plataforma de streaming MAX.

Filho do antropólogo Kabengele Munanga, o ator belga Bukassa Kabengele estreou na Globo em 2003, ao interpretar Zé Pedra em A Casa das Sete Mulheres. Em 2006 ele também fez parte do elenco da série JK, que contou a história do político Juscelino Kubitschek.

Em Amor Perfeito, o ator belga Bukassa Kabengele interpretou o Promotor Silvio, que fez o primeiro julgamento de Marê (Camila Queiroz) (Fábio Rocha/Globo)

Os últimos trabalhos de Bukassa na Globo foram Falas Negras (2020), onde interpretou Nelson Mandela, e Amor Perfeito (2023), onde ele deu vida ao Promotor Sílvio Pacheco.

Qual a história da novela Mania de Você?

A próxima novela das 21 horas traz a história de Rudá e Mavi (Chay Suede), Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), que convivem muito bem até que traições e emboscadas são descobertas.

Na trama de João Emanuel Carneiro, Rudá será preso injustamente por causa de Mavi. Já Viola e Luna viram inimigas após algumas traições.

Segundo o autor de Avenida Brasil, a novela fala sobre a vida de duas mulheres que, “ora são amigas, ora se tornam inimigas”.

Globo divulga primeira foto do elenco de Mania de Você, novela subistituta de Renascer na faixa das 21 horas (Reprodução/Instagram)

A novela Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, deve contar com 173 capítulos e está prevista para estrear no começo de setembro de 2024.

As gravações da próxima novela da Globo começaram em maio e acontecem em locações em São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa.

Os atores Gabz, que está neste filme disponível no catálogo da Netflix, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Murilo Benício, Thalita Carauta, Ângelo Antônio, Alanis Guillen, Pablo Morais e Ana Beatriz Nogueira estão confirmados no elenco da trama inédita Mania de Você.

*As informações sobre os personagens da próxima novela das 21 horas podem mudar devido às decisões tomadas nos bastidores da Globo.