As mansões de Jennifer Lopez que somam mais de US$ 120 milhões

Reconhecida por seus múltiplos talentos na esfera do entretenimento, Jennifer López tem uma fortuna avaliada em US$ 400 milhões, de acordo com o site especializado Celebrity Net Worth, e cerca de um quarto dessa fortuna estaria destinado às suas luxuosas residências.

De acordo com o que foi relatado pela Architectural Digest, as propriedades imobiliárias de JLo estão avaliadas em cerca de US$ 124,8 milhões. A cantora possui um portfólio de residências em locais importantes dos Estados Unidos, como Bel Air, Hamptons e Miami.

Jennifer López e sua paixão por imóveis

O trabalho de pesquisa refletiu como López deixou de ser "Jenny from the block" e deixou para trás seu humilde passado no Bronx de Nova York. Mais recentemente, López adquiriu, juntamente com seu marido, o ator Ben Affleck, uma casa no estilo georgiano em Beverly Hills, Los Angeles.

Ao longo dos anos, a atriz comprou e vendeu propriedades e, juntamente com seu ex-parceiro Alex Rodriguez, investiu muito tempo no 'Project Destined', um programa que busca educar os jovens sobre finanças por meio de investimentos imobiliários.

A empresária iniciou sua jornada na compra e venda de imóveis um ano após seu primeiro sucesso, “If You Had My Love”, em 2000. Em uma comunidade chamada The Summit, Lopez comprou sua primeira mansão em Los Angeles por US$4,3 milhões e, quatro anos depois, vendeu por US$10,95 milhões.

Assim teria começado a aventura que a levou a ser proprietária de mansões e propriedades luxuosas, até mesmo com seus parceiros da época, em pontos importantes dos EUA.

Sua compra de menor valor ocorreu durante a pandemia. Trata-se de uma casa de US$1,4 milhão em Encino, Los Angeles. O espaço com três quartos e dois banheiros e foi destinada a um parente da estrela ou para investimento.