A minissérie mais brutal da Netflix: vai te deixar totalmente chocada

Chegou o fim de semana, então é hora de se preparar com a lista de filmes e séries recomendados que você pode assistir na plataforma Netflix. Uma delas é do gênero mistério e se chama ‘‘Homem Interior’, uma minissérie que vai te impressionar.

‘Homem Interior’ segue a intrigante história de um prisioneiro americano condenado à morte que ajuda uma jovem jornalista britânica a resolver o mistério de um desaparecimento repentino de dentro de sua cela.

Uma mistura entre um habilidoso Hannibal Lecter, um cínico Sherlock Holmes e um advogado de prestígio cujas investigações parecem excelentes. O estranho acontece quando ele mesmo admite ter matado sua própria esposa e o vemos se manifestar de maneira lógica. Fruto, é claro, de um doutorado em criminologia.

E, além disso, esse condenado à morte colabora com uma jornalista que precisa resolver enigmas fora da prisão. Algumas pistas que ele descobre através de conversas com um prisioneiro de mente brilhante. Capaz de notar o menor dos detalhes.

A série foi criada por Steven Moffat (Doctor Who, Sherlock), que também cuidou do roteiro e da direção ao lado de Paul McGuigan. Além disso, é uma produção da Hartswood Films distribuída pela BBC One, BBC e Netflix, destaca o jornal El Mundo.

A minissérie conta com um elenco de luxo liderado por David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells e Lydia West. Eles são acompanhados por Lee Byford, Simon Delaney, July Namir, Boo Golding, Dylan Baker, Kate Dickie, Atkins Estimond, Cokey Falkow e Eke Chukwu.

As melhores críticas

A série recebeu ótimos comentários dos portais especializados em cinema. “É o típico produto de Moffat. Alegremente segura de si mesma, divertida, inteligente”, escreveram no The Guardian.

Por sua vez, no The Times foi destacado: “É ousado, inteligente e por vezes frustrante, pois muitas vezes as coisas são muito ridículas até para uma criança. Mas vale a pena, mesmo que seja apenas pela interpretação contida de Tucci”.

No The Evening Standard considerou que “”é compulsivamente visível e muitas vezes perturbador em sua crueza, com injeções de humor para suavizar os golpes”.