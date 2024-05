‘A menina mais linda do mundo’ esteve em Cannes e brilhou com um visual transparente

O Festival de Cannes é um dos mais importantes do mundo cinematográfico, geralmente reunindo diversas celebridades em seu famoso tapete vermelho estendido em La Croisette, onde agora brilhou Thylane Blondeau (23), que foi batizada desde a infância como ‘A garota mais bonita do mundo’ e não passou despercebida.

Com apenas quatro anos, Blondeau se consagrou no mundo da moda ao posar para grandes marcas, graças à sua beleza inevitável. Depois de mais de sete anos sem aparecer em Cannes, ela voltou a exibir sua beleza na famosa escadaria.

Naquele momento ela tinha apenas 15 anos, então ela voltou transformada em uma mulher completa e cativou com seu visual sensual, apesar de poucos a terem reconhecido.

O visual da ‘menina mais bonita do mundo’ em Cannes

Thylane Blondeau, filha do ex-jogador de futebol francês Patrick Blondeau e da designer Veronika Loubry, apareceu esbanjando beleza com um vestido preto da Givenchy com detalhes de renda, gola alta e uma fileira de botões forrados nas costas. Ela complementou o visual com joias da Messika e um penteado preso que lhe conferia elegância.

A modelo, criada na França mas nascida na Costa do Marfim, reapareceu na estreia do filme 'The Apprentice' e ficou evidente que, apesar dos anos e das mudanças, ela ainda mantém os traços daquela menina loira que ficou famosa após aparecer em um cartão postal sentada no chão, com seus longos cabelos bagunçados e olhos azuis impressionantes.

No entanto, agora ela deixou para trás seu cabelo loiro para adotar um tom mais escuro e completamente liso. Embora pouco tenha sido falado sobre sua vida nos últimos anos, a verdade é que ela continuou com sua carreira de modelo, conseguindo aparecer em grandes desfiles ao lado de outras modelos conhecidas como Gigi e Bella Hadid, Hailey Bieber ou Iris Law.

Também tem sua própria marca, Heaven May, e participou de três longas-metragens na França. Sobre sua vida pessoal, sabe-se que ela mantém um romance de quatro anos com o empresário Benjamin Attal. Ambos costumam exibir suas viagens paradisíacas nas redes sociais.

Attal também está envolvido no mundo da moda, tendo a sua marca Drunk Boyz Corporation. Sua vida tem sido um sucesso que ele soube lidar ao longo dos anos sem se envolver em escândalos.