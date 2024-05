A Marvel anunciou uma nova série focada no personagem ‘Visão’. A Wanda irá aparecer?

A Marvel Studios anunciou uma nova série centrada no personagem Visão, interpretado por Paul Bettany, que será lançada no Disney+ em 2026. Esta série marca o retorno do personagem após sua aparição em ‘Visões de Wanda’ e continuará explorando a vida de Visão após os eventos de ‘Vingadores: Guerra Infinita’.

O projeto, ainda sem título, contará com Terry Matalas, conhecido por seu trabalho em ‘Star Trek: Picard’, como showrunner. A notícia despertou grande interesse entre os fãs da Marvel, especialmente depois que uma sala de roteiristas foi aberta esta semana para começar a desenvolver a série.

Personagem Visão retornará em uma nova série da Marvel para o Disney+

Paul Bettany retomará seu papel como Visão, um personagem cuja complexa trajetória abrange três filmes da Marvel e a série ‘WandaVision’. Nesta última, Visão foi revivido por Wanda Maximoff como uma criação espectral para lidar com seu luto, enquanto seu corpo, com uma aparência totalmente branca e sem memórias de sua vida anterior, também foi reativado.

O personagem Visão teve suas memórias restauradas no final da série, deixando um final em aberto para seu personagem. A nova série se concentrará em Visão, que ainda está vivo e buscando seu propósito no mundo. Essa trama oferece uma rica exploração do personagem, que deve reconciliar sua identidade passada com sua nova existência.

O criador de “WandaVision”, Jac Schaeffer, inicialmente tentou se envolver no desenvolvimento desta nova série, mas acabou concentrando sua atenção no spin-off “Agatha All Along”, estrelado por Kathryn Hahn como Agatha Harkness, a vizinha e bruxa companheira de Wanda em ‘Visões de Wanda’.

A Marvel quer continuar explorando o Visão no futuro

Este spin-off está programado para estrear em setembro e é a primeira série que segue os eventos de ‘Visões de Wanda’. A contratação de Terry Matalas ocorreu após seu aclamado trabalho na terceira temporada de ‘Star Trek: Picard’. Sua habilidade em reunir o elenco original e receber elogios da crítica impressionou os executivos da Marvel, incluindo Kevin Feige, presidente da Marvel Studios.

Feige, conhecido por não deixar pontas soltas em suas histórias, insinuou que pode haver mais desenvolvimento para o Visão no futuro. Quanto à possível aparição de Wanda Maximoff na nova série, ainda não há confirmação oficial. Elizabeth Olsen, que interpretou Wanda, teve um desfecho em aberto em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, onde seu personagem aparentemente morreu.