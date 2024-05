Violet Affleck se forma no ensino médio e é elogiada por sua semelhança com a mãe

Jennifer Garner tem se mostrado como uma mãe orgulhosa ao aparecer em sua conta no Instagram durante a emotiva formatura do ensino médio de sua filha Violet Affleck, fruto de seu casamento com Ben Affleck.

"Me diga que você tem um graduado sem me dizer que você tem um graduado", escreveu Garner, ao lado de um carrossel de fotos e vídeos onde ela pode ser vista limpando as lágrimas de emoção ao ver como sua filha cresceu.

Embora Garner e Afleck tenham se esforçado para manter seus filhos longe do mundo de Hollywood, cada uma de suas aparições é capturada pelos paparazzi, então não conseguiram evitar que eles fossem expostos à vida pública.

Como Violet Affleck se parece aos 18 anos

Violet Affleck é a filha mais velha de Ben e Jennifer, que também tiveram Seraphine (agora chamada Fin) e o pequeno Samuel. Com 18 anos, a irmã mais velha dos herdeiros do casal costuma chamar a atenção em cada uma de suas aparições devido à grande semelhança com a mãe.

A jovem deixou de ser aquela menina com rabo de cavalo que brincava com seus pais para se tornar uma jovem senhora e herdar os traços físicos de sua mãe, com quem aparentemente tem um relacionamento muito bom.

A recém-formada tem sido vista em alguns eventos com seus pais, mas também foi flagrada por paparazzis durante suas saídas, inclusive com Jennifer Lopez, a nova esposa de seu pai, o que tem gerado comentários nas redes sociais sobre a semelhança com sua mãe.

As últimas aparições de Violet têm sido motivo de conversa devido a um gesto particular que ela tem mantido ao aparecer usando uma máscara como nos tempos da Covid-19, e afirmam que isso é uma forma de expressar seu apoio ao sistema de saúde.

No entanto, o verdadeiro motivo pelo qual a filha de Ben optou por esconder o rosto sob uma máscara é desconhecido, o que tem causado intriga.

Violet tem mantido um perfil discreto ao longo de sua vida, sempre mostrando sua simplicidade com roupas descontraídas mas charmosas, ao contrário de sua irmã mais nova Fin, que optou por um estilo mais ousado ao se identificar como não-binária, e costuma aparecer com looks desalinhados e também mudou seu nome aos 15 anos, o que tem causado críticas entre os seguidores de seus pais.