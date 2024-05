Taylor Swift e Travis Kelce vão comparecer ao Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1

Travis Kelce se encontrará com Taylor Swift esta semana na Europa para compartilhar juntos em vários eventos, incluindo o Grande Prêmio de Mônaco, informaram fontes.

De acordo com o US Sun, o Page Six relatou que, segundo fontes anônimas, o jogador de futebol irá primeiro para Portugal, onde sua namorada fará um show na sexta-feira e outro no sábado, como parte de sua turnê Eras Tour. No domingo, estarão no Grande Prêmio de Mônaco.

"A Taylor adora compartilhar momentos com Travis e adora vê-lo desfrutar desse tipo de experiência... Será um bom dia de folga para eles no meio da loucura da turnê Eras, estando na Riviera francesa, bebendo bons coquetéis com um clima fantástico e assistindo a este lendário Grande Prêmio", disse a fonte ao US Sun, conforme o Page Six.

Ele manifestou que Travis está fazendo com que Taylor "se apaixone por esportes".

Além do seu gosto por esporte, a presença de Travis Kelce no Grande Prêmio de Mônaco pode dever-se ao fato de que ele provavelmente seja um investidor na equipe Alpine de Fórmula Um, juntamente com seu amigo Patrick Mahomes, que também estará presente. Ambos irão com seus respectivos parceiros.

Taylor-Swift e Travis Kelce combinam Istockphoto

“Decidiram levar suas mulheres para lá porque queriam compartilhar essa experiência com elas, estar presentes em um dos eventos esportivos mais emocionantes e elegantes do mundo”, disse a fonte.

Travis Kelce e sua viagem pela Europa com Taylor Swift

O meio citado indicou que Travis Kelce e Taylor Swift também irão para a Espanha, onde ela fará dois show antes de se deslocar para a França e o Reino Unido.

O jogador de futebol não hesita em passar o máximo de tempo possível com a cantora, que no momento está saboreando o sucesso de seu novo álbum ‘The Tortured Poets Department’, que se destaca como o mais vendido da década.

A estrela dos Kansas City também não hesita em gastar em presentes caros para sua namorada, que deu várias escapadinhas para desfrutar do seu amor.