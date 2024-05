Shiloh, filha de Angelina Jolie, torna-se viral por seus passos de dança em um vídeo compartilhado

Além de sua paixão pela dança, Shiloh tem mostrado interesse por esforços humanitários, seguindo os passos de sua mãe. Em 2022, ela participou de uma apresentação ao som de ‘Vegas’ de Doja Cat, o primeiro single da trilha sonora do filme Elvis, em uma rotina coreografada por Hamilton Evans no Millennium Dance Complex de Los Angeles. Naquele mesmo ano, Brad Pitt, de 60 anos, expressou ao Entertainment Tonight o quão orgulhoso está do talento de sua filha. “Sua dança é muito bonita e me faz chorar de emoção,” comentou Pitt. “Adoro quando encontram seu próprio caminho, descobrem coisas que os interessam e florescem.”

Embora Pitt tenha admitido que as habilidades de dança de Shiloh não vêm dele. “Não sei de onde ela tirou isso. Eu sou o Sr. Dois-Pés-Esquerdos aqui”, brincou o ator. Este não é o primeiro vídeo de Shiloh que se torna viral; suas performances anteriores também foram recebidas com entusiasmo pelos fãs e pelo público em geral. Com o apoio de seus pais famosos e seu evidente talento, Shiloh Jolie-Pitt está no caminho certo para deixar sua própria marca no mundo da arte e do entretenimento.

